警觀塘工廈搗製毒分銷中心拘兩人　檢逾30公斤大麻朱古力及軟糖等

警方搗破觀塘偉業街一工廈製毒分銷中心，揭發有不法分子在坊間購買橡皮軟糖，加熱融化後摻入大麻油，再包裝成真正糖果樣子，分銷東九龍場所。



警方昨日（22日）在涉案工廈單位附近埋伏，拘捕兩名分別21及22歲的男子，在其中一人身上及涉案單位內，檢獲超過30公斤的懷疑大麻製品，市值超過9萬元。案件將於明日（24日）上午在觀塘裁判法院提堂。



不法分子將坊間買到的橡皮軟糖加熱融化，加入大麻油後再放入雪櫃冷凍凝固成大麻軟糖。（林振華攝）

秀茂坪警區特別職務隊根據線報作深入調查，翻查大量「銳眼計劃」閉路電視片段，鎖定一個位於觀塘偉業街一工廠大廈內的毒品製造及分銷中心。人員昨日（22日）夜晚採取反毒品行動，於工廈單位附近埋伏，截停兩名男子，並在其中一名姓王男子身上，檢獲約429克懷疑大麻油、134.1克懷疑大麻朱古力及75.6克懷疑大麻軟糖。

其後，人員根據法庭搜查令，進入上述工廈單位搜查，於單位內檢獲約27.41公斤懷疑大麻軟糖、1,728.5克懷疑大麻油、881.1克懷疑大麻朱古力，以及一批毒品製造及包裝工具，行動中，檢獲超過30公斤的懷疑大麻製品，市值超過9萬元。

警方檢獲一批毒品製造及包裝工具。（林振華攝）

據悉，涉案工廈單位面積約300呎，從今年3月起租用及營運，估計有關毒品原供應東九龍地區。警方正調查大麻油來源，以及會否有更多人涉案。

秀茂坪警區特別職務隊主管督察陳卓瑤指，被捕人分別為報稱無業的22歲姓王本地男子，以及報稱為侍應的21歲姓張本地男子。兩人現正被扣留作進一步調查，稍後將會被暫控一項販運危險藥物罪及一項製造危險藥物罪，案件將於明日（24日）上午在觀塘裁判法院提堂。

警方相信，不法分子將坊間買到的橡皮軟糖加熱融化，加入大麻油後再放入雪櫃冷凍凝固成大麻軟糖，並將大麻軟糖包裝成真糖果一樣，企圖青少年輕視毒品危險性，誤以為食大麻軟糖不算吸毒，可以嘗試。

不法分子將坊間買到的橡皮軟糖加熱融化。（警方提供）

近年吸食大麻毒品的青少年人數攀升，警方在暑假前加強執法，避免青少年誤墮法網。警方相信，行動已堵截該批毒品流出市面，警方拘捕行動仍然繼續。初步調查相信，有人受販毒集團金錢利誘，以「搵快錢」名義，被招攬協助製造及派送毒品。案中，警方留意到販毒集團選擇將毒品收藏在人口密度高，工廠大廈林立的地方，企圖加大調查難度，逃避警方追查。

警方強調，對於任何形式販毒行為，警方予以零容忍態度。販毒及製毒為非常嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，可以被判處終身監禁及罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。