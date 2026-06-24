青磚圍工傷｜男工遭挖泥車撞斃　警改列誤殺　拘管工及無牌操作員

屯門青磚圍回收場上周三（17日）發生奪命工業意外，一名65歲男工被機器壓住腹部，初時仍清醒，其後內臟嚴重出血傷重身亡。死者兒子早前接受《香港01》訪問時表示希望相關部門徹查事件，又嘆稱其母曾叫父親不要上班，提早做節（端午節晚飯），但父親責任心重堅持要上班，未料飛來橫禍，從此天人永隔。



事發後警方將案件列作「工業意外」。警方今日（24日）表示，將案件改列為「誤殺」，並拘捕一名挖泥機操作員及一名男管工。屯門警區刑事總督察莊婉娜今晚交代案情指，調查後相信死者是在挖泥車後面工作時，被挖泥車撞到，內出血致死；被捕操作員沒有有效挖泥車操作證明書，管工則涉嫌明知操作員沒有相關證明書、仍容許對方在回收場內操作機械。



6月17日，屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃。（蔡正邦攝）

屯門警區刑事總督察莊婉娜表示，涉事回收場營運逾6年，主要處理紙張及銅、鐵等廢物，佔地約20萬呎；65歲死者在該回收場工作約6年。事發當日下午約3時25分，警方接報指該名65歲工人，在回收場腹部受傷，他被送往屯門醫院搶救，於同日下午6時30分證實不治。屯門警區重案組第二隊隨即接手調查。據知，死者是持牌挖泥機操作員；他送院時僅腹部有瘀傷及手有擦傷，警方要待法醫驗屍後，才可確定其死因。

6月17日屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃，警方經調查後於6月24日將案件改列誤殺及拘捕兩人。（林振華攝）

莊婉娜指，經警方深入調查後，相信案發時一名男工人在操作挖泥車時，不慎撞倒正在車後工作的死者。警方其後聯同政府化驗所人員於現場搜證，並經法醫進一步檢驗後，發現死者腹部曾受重物撞擊，導致內出血死亡。死者腹部傷勢的位置及形態，初步與現場該部挖泥車的高度大致吻合。

6月17日屯門青磚圍回收場一名男工疑遭挖泥車撞斃，警方經調查後於6月24日將案件改列誤殺及拘捕兩人。（林振華攝）

警方因此有合理理由，疑事件涉及操作人員疏忽，以及現場管理層監管不力，遂於今日將案件改列「誤殺」，重案組探員並於今早拘捕兩名涉案本地男子。其中被捕51歲男子為挖泥車操作員，涉嫌在未持有有效挖泥車操作證明書的情況下操作挖泥車，並撞倒死者；另一被捕29歲男子則為管工，涉嫌在明知該名操作員未持有有效挖泥車操作證明書的情況下，仍然容許其在回收場內操作機械。兩人均正被扣查。消息指，被捕操作員亦在涉事回收場工作約6年，本身被聘請為雜工。

案發當日，勞工處亦有派員到場調查，並隨即向涉事回收場發出「暫時停工通知書」。警方將會繼續聯同勞工處作深入調查，並適時向律政司徵詢法律意見。警方重申，若因人為疏忽、監管不力而導致有人嚴重受傷或死亡，除了直接導致意外發生的前線工人外，管理層亦可能因未能提供安全工作環境或監督不足而須負上刑事責任。

死者幼子希望警方及勞工處徹查事件，還家人一個真相。（蔡正邦攝）

死者幼子日前接受《香港01》訪問時稱，父親從事吊機操作超過15年，目前以日薪形式開工，負責操控吊機及夾斗車。出事後他趕到醫院，惜父親已返魂無術。他引述工友稱：「話我爸爸由嗰度行過去，可能冇留意旁邊有個師傅喺度試機，試緊個雞頭。」兒子續指：「人都走咗，希望事後嘅嘢，公司會畀交代我哋，有一個擔當，最好不是人為啦！我希望警方可以還原整件事嘅真相畀我哋。」

他又慨嘆稱，本來母親就叫父親不要上班，提早做節；但父親稱回收場「有幾個吊櫃要上，驚啲人搞唔到」，堅持上班，未料從此陰陽永訣。他希望警方及勞工處徹查事件，還家屬一個真相。

6月17日，屯門青磚圍回收場一名吊機操作員疑遭機器壓身不治。（蔡正邦攝）