屯門工廈偷信｜商戶憂信件被盜資料外洩　有支票寄出一周未收到

屯門一幢工廠大廈上星期端午節發生盜竊案，現場CCTV拍攝到3男女在大堂的信箱偷信，警方列盜竊案追緝涉案人士。《香港01》到涉事大廈了解，可見管理公司已張貼公告，警誡切勿擅自取走他人信件。有商戶坦言對事件感到憂慮，擔心水電費單、銀行月結單等重要信件落入賊人手中，以致個人資料外洩，甚至被冒名申請信用卡或進行詐騙，更有商戶懷疑支票被盜。



工廈張貼公告提醒切勿擅自取走他人信件。（黃學潤攝）

管業處在大廈張貼公告，指近期發現有信件不翼而飛，翻查閉路電視片段發現有人伸手入他人信箱「撩信」，並取走不屬於自己的信件，管業處已就上述事件報警，提醒人士切勿擅自取走他人信件。

工廈商戶阿K表示，進駐半年以來一直相安無事，未曾遭偷信；她得悉近日發生偷信事件感到擔憂：「驚啲個人資料外洩，又有水電費、銀行信。」甚至被不法之徒冒名申請信用卡或進行詐騙。

她指對片段中的3人沒有印象，惟工廈人流混雜，外人進出難以防範，加上「個信箱係咁大就得咁大，冇得封住佢」，今次保安報警處理，希望能起警惕作用。

另一位商戶黃小姐表示，早前有客戶表示已寄出支票，惟至今相隔約一星期仍未收到。她無奈指出，若事先得知有人寄信，尚能察覺；但若寄件人未有提早知會，根本無從得知信件是否已遭人盜走。