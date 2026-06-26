兩地破假冒水務署釣魚集團　涉逾$1600萬　拘內地主腦等15人

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）日前聯同內地公安部門，展開代號「傲鷹」執法行動，瓦解一個假借水務署名義向市民發放釣魚騙案短訊的跨境詐騙集團。



行動中在香港及內地共拘捕15人，包括兩名身處內地、管理相關釣魚網站的核心主腦。初步調查顯示，該集團涉及至少720宗釣魚騙案，涉案損失金額高達1,630萬港元。



新界南總區反詐騙組警司梁志恒（左一）、水務署助理署長曹炳豪（左二）、警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司許綺惠（右二）及網罪科高級督察任浩賢（右一）交代執法成果。（陳浩然攝）

釣魚騙案八成為假冒水務署 七旬翁中招輸入兩信用卡失$31萬

今年1月至5月，警方總共接獲11,565宗科技罪案，當中釣魚騙案佔1,009宗，較2025年同期的案550宗大增八成。釣魚騙案當中有841宗（超過八成）為假冒水務署騙案，相關損失金額高達1,680萬元，反映騙徒針對市民對政府部門的信任，及利用市民對日常不可或缺的服務殷切需求，令市民更容易掉入陷阱。

釣魚短訊騙案比去年同期上升八成，當中八成為假冒水務署短訊。（警方提供）

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組的警司許綺惠表示，當中損失金額最大的一宗釣魚騙案，71歲受害人於今年3月接獲假冒水務署的釣魚短訊，受害人先後輸入兩張信用卡的資料，包括信用卡號碼、有效日期、CVV安全碼等。騙徒盜用兩卡後，透過外國網上購物平台購買電子產品，案中損失超過31萬港元。

集團犯案手法分工仔細，由建立水務署網頁至發放短訊，以至盜取資料。（警方提供）

建立網站至大批發放短訊 再盜資料碌卡購物轉售

集團犯案手法如下：騙徒會先建立假冒水務署的釣魚網站，假網址通常會刻意加入 「WSD」、「HKG」 或其他類似政府部門的字眼，企圖魚目混珠。

其後騙徒會向市民大量發放假冒水務署的釣魚短訊，短訊發送人名稱會刻意模仿政府部門，加入類似水務署或政府的縮寫，例如「WSD」、「HKSAR」、「GOV」，令市民以為是水務署官方短訊。短訊內容通常會聲稱市民的「水費賬單資料需要更新」，或「水費已逾期」，甚至「暫停供水」等具逼切感的字眼，令到受害人情急之下點擊短訊內的超連結。

當受害人點擊連結後，會被帶到假冒水務署的釣魚網站。網站設計逼真，版面及流程均會刻意模仿官方網站，真假難辨。其後，假網站要求受害人輸入電話號碼或核實身份，再顯示一張假的逾期水費單，賬單的金額通常不高「可能只喺幾蚊」，令受害人不會起疑，按照指示輸入信用卡資料即時繳費。

最終，受害人輸入信用卡號碼、有效日期、CVV安全碼，甚至OTP一次性密碼後，資料便隨即傳送到騙徒控制的後台。騙徒獲得信用卡資料後，會迅速利用有關資料，在網上商戶進行未經授權的交易，例如購買電子產品、禮品卡或其他容易轉售的商品，令受害人短時間內蒙受損失。整個犯案過程中，騙徒會不斷轉變短訊發送人名稱、釣魚網址網名及短訊內容，試圖掩人耳目。

警方針對釣魚詐騙「黑灰產業鏈」的「上中下游」3個環節逐一打擊。（警方提供）

警針對釣魚詐騙「黑灰產業鏈」 逐一打擊上中下游3環節

警方行動策略是針對並逐一打擊釣魚詐騙「黑灰產業鏈」的3個環節。對於上游負責製造、販售及管理虛假網站的團夥，警方追踪有關網站的網名來源，採取堵截及下架措施，深入分析原數據、網上足跡，配合跨境執法行動。

中游部分，騙徒常透過短訊中介平台批量發出短訊，警方則與電訊商合作，識別可疑短訊，例如異常的發送人名稱（Sender ID）。至今警方已識別超過1,000個與假冒水務署有關的短訊發送人名稱，轉交予電訊商攔截，向用戶推送警示，減低市民受騙風險。

至於下游部分，有騙徒利用盜取的信用卡資料，購買網上商品並套現。警方與銀行業界及發卡機構緊密合作，阻止相關資料繼續流出或在網上流傳，以全面切斷犯罪的鏈條。

兩地警方一共拘捕15人。（警方提供）

兩地執法共拘15人包括兩內地主腦 涉720案

行動中，於香港及內地警方在今年3月至6月共拘捕15人，包括管理釣魚網站及盜用信用卡套現的疑犯。警方亦搜查分佈在各區紅酒倉庫、臨時貨倉等，檢獲一批懷疑以盜用信用卡資料購買的高價值貨品，包括名酒、名錶、化妝品、遊戲卡、演唱會門票、電子產品及名貴手袋等。

當中於6月8日，內地公安部門根據香港警方的情報，在內地搗一個詐騙據點，並以「詐騙」罪名拘捕兩名主腦，分別為28歲男子及36歲女子，涉嫌管理相關釣魚網站。行動中，檢取多部建立及操作釣魚網站有關的證物，包括電話、電腦等，兩地調查仍然繼續。警方相信仍有其他涉案者在逃，不排除會拘捕更多人。

初步調查顯示，跨境集團涉及720宗已向警方報案的釣魚騙案，涉案損失金額約1,630萬港元。警方相信，行動已成功瓦解一個跨境假冒水務署的釣魚騙案集團。行動中，警方發現約4,000張懷疑被盜用信用卡資料，已即時通知相關銀行跟進及處理。另外，網罪科亦發現超過1,200個可疑網頁連結，已攔截及下架。

新界南總區反詐騙組警司梁志恒交代，警方在本地拘捕9人，涉轉寄贓物及提供電話地址。（警方提供）

港警拘9人 涉轉寄贓物及提供電話地址

警方新界南總區共接獲超過200宗相關報案，涉及損失共約280萬港元。經過深入分析調查及翻查大量閉路電視片段，警方鎖定一批本地疑犯，懷疑他們涉及新界南區發生的14宗欺詐交易，合共損失30萬元。警方於6月15日起展開一連串拘捕行動，至今先後拘捕9人（19至57歲），涉嫌「串謀詐騙」罪，9人正在保釋候查。

被捕9人主要以「搵快錢」形式被招攬，負責「收貨兼轉運」。他們在網上社交媒體看到「搵快錢」、「代收件」廣告，按指示到順豐自提點或智能櫃取，貨品包括Pokémon卡、高端護膚品、首飾、電子產品及貴價紅酒等，再照對方要求，將貨物寄往內地指定地址，每單收取數百元酬勞。

另外，部分人亦為「電話同地址提供者」，透過網上社交媒體被招聘，提供自己真實身份登的電話號碼作為聯絡電話，及提供自己住址作收貨地址，收齊貨後依照對方指示，將貨寄返內地，同樣按單收錢。

警方呼籲市民，不要以為「幫人收貨、借電話、借地址」沒有問題，任何以「搵快錢」的網上招聘有機會與詐騙案件有關。而提供電話及地址，有機會被控串謀詐騙，切勿貪一時小利而誤墮法網。

水務署提醒，署方不會以短訊形式催促用戶繳交水費。（警方提供）

水務署不以短訊形式催繳交水費 籲透「水務通」查閱帳戶資料

水務署助理署長曹炳豪表示，水務署不會用短訊形式催促用戶繳交水費，不會透過超連結引領用戶去到其他網站，亦不會要求用戶提供信用卡資料。若用戶擔心過期繳費，可使用水務署的綜合流動網頁應用程式「水務通」（eWater），或透過水務署的官方網站 www.wsd.gov.hk登入電子服務帳戶，查閱帳戶資料及繳費。

市民如果收到可疑的短訊，或曾向虛假短訊，提供個人信用卡資料，應立即與警方聯絡。水務署已在客戶服務熱線2824 5000加入提防虛假短訊的語音提示，同時設立快捷鍵，以便市民查詢帳戶事宜。水務署會繼續配合警方執法行動，大力推行防詐騙的宣傳的工作，發布防騙的提示。

警方呼籲市民不要見到「停水」、「註消帳號」，或「停止服務」等字眼就方寸大亂。巿民必須保持冷靜，並透過官方渠道去查核短訊真偽，免墜陷阱。（警方提供）

警方提醒，釣魚短訊內容經常使用催逼字眼，例如「逾期未繳」、「必須要今天處理」等字眼。警方呼籲市民，不要見到「停水」、「註消帳號」，或「停止服務」等字眼就方寸大亂。巿民必須保持冷靜，免墜陷阱。市民可下載及使用「防騙視伏App」 Scameter Plus，查核可疑網址。

警方建議，開啟銀行交易通知功能，定期檢查帳户紀錄，及早發現可疑交易，一旦發現問題，即刻聯絡銀行或發卡機構查證，並致電「防騙易」24小時反詐騙諮詢熱線18222。萬一不幸被騙，保留相關短訊、網址、交易紀錄及截圖，盡快報警求助。