詐騙｜水務署發全城警惕　強調不會短訊催交水費　籲下載APP查詢

詐騙手法層出不窮，最近有騙徒冒充水務署，向市民發出短訊催交水費，而短訊內附有超連結，點擊進入後要求輸入信用卡資料付款。水務署日前在社交平台發出「全城警惕」，強調絕不會發出短訊催交水費，若市民擔心逾期繳費，可下載水務署APP查詢未繳款項。



水務署絕不會發出短訊催交水費。（水務署影片截圖）

水務署不會要求透過短訊內的超連結繳費。（水務署影片截圖）

水務署不會要求市民提供信用卡資料。（水務署影片截圖）

水務署發全城警惕 強調絕不會發短訊催交水費

水務署社交平台專頁「滴惜仔」日前發出「全城警惕」，提醒市民水務署絕不會發出短訊催交水費，也不會要求透過短訊內的超連結繳費，更不會要求市民提供信用卡資料。

最後通牒？撳入條Link交水費？仲唔交就截水？假㗎！通通都係假㗎！ 水務署滴惜仔

即使短訊附有「wsd」和「gov」等字眼的超連結，也不是由水務署發出。（水務署影片截圖）

若市民逾期繳交水費一個月，將會收到催繳及截水通知書，並不會通過上述網頁要求繳交。（水務署影片截圖）

若逾期繳交水費一個月 將發出僱繳及截水通知書

水務署影片強調，即使短訊附有「wsd」和「gov」等字眼的超連結，絕非由水務署發出，若市民逾期繳交水費一個月，將會收到催繳及截水通知書，屆時再不繳費才會截水。

市民可下載「水務署eWater」手機應用程式查詢未繳款項。（水務署影片截圖）

可下載水務署APP查詢未繳款項

水務署影片提醒，若市民擔心逾期繳費，只要下載「水務署eWater」手機應用程式，便可查詢未繳款項。