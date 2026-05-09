詐騙｜水務署發全城警惕 強調不會短訊催交水費 籲下載APP查詢
撰文：歐陽德浩
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詐騙手法層出不窮，最近有騙徒冒充水務署，向市民發出短訊催交水費，而短訊內附有超連結，點擊進入後要求輸入信用卡資料付款。水務署日前在社交平台發出「全城警惕」，強調絕不會發出短訊催交水費，若市民擔心逾期繳費，可下載水務署APP查詢未繳款項。
水務署發全城警惕 強調絕不會發短訊催交水費
水務署社交平台專頁「滴惜仔」日前發出「全城警惕」，提醒市民水務署絕不會發出短訊催交水費，也不會要求透過短訊內的超連結繳費，更不會要求市民提供信用卡資料。
最後通牒？撳入條Link交水費？仲唔交就截水？假㗎！通通都係假㗎！
若逾期繳交水費一個月 將發出僱繳及截水通知書
水務署影片強調，即使短訊附有「wsd」和「gov」等字眼的超連結，絕非由水務署發出，若市民逾期繳交水費一個月，將會收到催繳及截水通知書，屆時再不繳費才會截水。
可下載水務署APP查詢未繳款項
水務署影片提醒，若市民擔心逾期繳費，只要下載「水務署eWater」手機應用程式，便可查詢未繳款項。
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