入境處等部門全港反非法勞工　一周拘36名黑工及僱主

入境處聯同勞工處及警方，6月18日至6月25日在全港多區展開反非法勞工行動，搜查多個目標地點，包括餐廳、裝修單位及貨倉等，共拘捕21名懷疑非法勞工、8名涉嫌聘用非法勞工的僱主及7名逾期逗留人士。有關涉嫌聘用非法勞工的僱主仍在調查中，不排除有更多人被捕。



入境處聯同勞工處及警方，6月18日至6月25日在全港多區反非法勞工，拘捕36人。圖為被捕的懷疑非法勞工。（入境處圖片）

入境處一連8日展開「光影行動」、聯同勞工處的「彩虹行動」及警方的「冠軍行動」，搜查多個目標地點，包括餐廳、裝修單位及貨倉等，共拘捕21名懷疑非法勞工、8名涉嫌聘用非法勞工的僱主及7名逾期逗留人士。

被捕黑工12男9女（25至54歲），當中4名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。涉案僱主則為6男2女（31至77歲）；7名逾期逗留人士均為女子（33至58歲）。有關僱主的調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。

入境處聯同勞工處及警方，6月18日至6月25日在全港多區反非法勞工，拘捕36人。圖為被捕的懷疑非法勞工。（入境處圖片）

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵（anti_crime@immd.gov.hk）、或登入入境處網址（www.immd.gov.hk）利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。