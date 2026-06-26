九龍灣運動場工傷︱管工遭瀝青鋪路工程車輾斃　司機涉危駕被捕

九龍灣運動場發生致命工業意外。今日（26日）早上8時58分，運動場跑步徑位置，一名男工被一部瀝青鋪路機輾過，頭部重創當場不治。死者65歲姓余，為工程管工，當時負責鋪平瀝青工作；至於駕駛該輛工程車的70歲姓鍾男司機，事發時疑褪車時沒發現死者肇禍。勞工署表示關注事件，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。



警方經初步調查後，該名70歲姓鍾男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪名被捕，現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區重案組跟進。



人員及後將死者移出車底。（黃偉民攝）

死者胞妹向《香港01》表示，死者為長兄，有一妹一弟，人稱「達哥」，從小從事工程行業，任職不同工種，其中鋪瀝青工程做了約40年，為期最長。父母已逝，哥哥單身，一人獨居牛頭角，今年3月度過65歲生日，胞兄曾向她透露打算退休；也因為臨近退休，已經調到辦公室處理文書工作，毋需親臨地盤。因此她亦不知道他何以今日出現在此，詳細情況有待向其同事了解。

人員及後將死者移出車底。（黃偉民攝）

康文署回覆《香港01》查詢指，康文署對一名建築署的外判工程承建商員工在九龍灣運動場翻新工程的工業意外中離世深表難過。九龍灣運動場於今年1月起暫停開放，以進行全面翻新及優化工程，包括重鋪跑道、翻新看台及翻新男女洗手間及更衣室等。

道路工程車操作員在場接受調查。（黃偉民攝）

勞工處表示，高度關注意外。意外中，一名男工在地面工作時，被一輛正在後退的壓實機輾斃。對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

處方在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內使用所有負荷物移動機，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。處方正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

為防止工人被負荷物移動機撞倒，勞工處提醒僱主必須採取足夠的預防措施，包括架設合適的屏障分隔工人與機械的操作區；為負荷物移動機安裝適當的安全裝置，如倒後鏡、倒機的閉路電視及視聽警號裝置，警惕在附近工作人士；以及安排訊號員，為操作員尤其在倒機時視野受阻的情況下發出清晰的指示。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1,000萬元及監禁2年。

男工被道路工程車輾過，消防員到場用紅布遮蓋工程車左邊車頭。（黃偉民攝）

根據康文署網頁顯示，九龍灣運動場將於今年1月2日至今年9月29日暫停開放，以便進行翻新工程。