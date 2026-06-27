專吼放下財物影相做運動者　盜信用卡買貴價貨　賊黨4骨幹落網

警方瓦解一個信用卡盜竊集團，集團在公眾場所物色目標，趁受害人將隨身物件放一旁，往拍照及運動期間，盜取銀包內的信用卡，再放回銀包到原位，隨即將盜取的信用卡交予同黨，進行大額簽帳。



集團涉及港島12宗案件，損失金額高達200萬港元。警方以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女集團骨幹成員；並提醒市民應妥警保管財物，並在手機上設定交易提示通知。



警方以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，拘捕3男1女。（警方提供）

西區警區刑事部今年5月至6月期間，留意港島接連發生多宗盜竊信用卡案件，失竊信用卡被利用進行高額簽賬。經深入調查及情報分析，警方鎖定一個信用卡盜竊集團，集團主要在公眾場所，例如球場、沙灘及會所等，物色將私人財物放在一旁後進行康樂活動、例如拍照或做運動的人。

賊人趁事主不為意時，盜取銀包內的信用卡，再將銀包及其他財物放回原位，令事主難以即時發現。集團成員得手後，會迅速將偷來的信用卡交予同黨，並在短時間內前往港九不同地方進行高額簽賬，包括買名牌手袋、二手遊戲卡及海味等，每次簽賬可高達數十萬元。

西區警區重案組第一隊高級督察郭愉勤指，警方一連兩日（26日至27日）展開拘捕行動，拘捕盜竊集團3男1女骨幹成員（32至61歲）。他們牽涉最少12宗相關案件，總損失金額達200萬元。警方相信，行動已成功瓦解一個近期活躍的信用卡偷竊集團。案件仍在調查，不排除有更加多人被捕。

其中2男1女被捕人，將被暫控「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於下周一（29日）上午在東區裁判法院提堂。

西區警區重案組高級督察郭愉勤交代案件。（陳浩然攝）

警方呼籲市民提高警覺，妥善保護個人財物，留意袋口及擺放位置，尤其身處人多擠迫地方時，應確保個人財物放在視線範圍內或安全地方。若懷疑財產被盜取，應立刻通知警方及保存相關資料；若發現信用卡被盜取或遺失，應盡快通知發卡銀行及報失。警方建議市民在手機設定交易提示，以便盡快發現異常交易。

零售業商戶在處理大額信用卡時候，應核實簽賬人是否信用卡持有人，必要時應要求顧客提供身份證明文件核實；如發現形跡可疑顧客使用不同名字的信用卡交易，或留意到同一個顧客利用不同信用卡頻密購買類似產品，就應該提高警覺。

「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」均屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。市民切勿以身試法。