將軍澳運動場11歲男童練跑時嘔吐暈倒　昏迷送院不治

將軍澳今日（27日）發生有人懷疑中暑猝死。下午5時11分，警方接獲報案，將軍澳寶康路運動場內，一名11歲男童懷疑中暑，嘔吐後暈倒。



救護人員趕至，男童已無呼吸脈膊，被急送至將軍澳醫院搶救，惟證實不治。警方正調查事發原因，封鎖運動場一範圍，並翻查閉路電視。其後，男童多名親友到醫院了解，悲慟欲絕。消息指，男童近兩三個月開始每周練跑，事發時跑完400米後，坐在地上有輕微嘔吐，之後暈倒，教練即時為他急救，惜返魂乏術。



將軍澳運動場一名男童練跑期間暈倒，昏迷送院後不治，死者親友趕到將軍澳醫院了解，目送男童遺體由醫護人員送往殮房。（梁偉權攝）

現場消息指，男童姓曾，過往身體健康、沒有已知長期病患，他自今年4月起每周練跑。今午約1時半，男童由父親陪同到達將軍澳運動場。至下午4時許，男童在教練帶領下完成熱身；隨後他在下午約5時05分完成400米跑步，之後坐在地上並有輕微嘔吐，其後更失去知覺，在現場已沒有呼吸脈搏。教練見狀立即報警及為他進行心肺復蘇，並用自動心臟除顫器（AED）為他急救。惜男童送院後終告不治。

根據天文台資料，將軍澳區今日最高溫度約為31.8度，在中午約12時半錄得，當時相對濕度72%；至下午5時11分，該區氣溫為28.8度，相對濕度84%。

將軍澳運動場有男童練跑期間暈倒不治。該區事發時氣溫為28.8度，相對濕度84%。（天文台網頁截圖）

兒科醫生伍永強接受《香港01》電話訪問時表示，一般人中暑甚少會在幾分鐘內失救。他指一個平時看似健康的孩童在運動後驟逝，不排除是心臟及大腦突然出現問題，引發心律不整或腦出血。不過，他強調今次事件中男童的死因仍有待解剖及病理學研究確認。