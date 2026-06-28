大埔餐廳遇竊失手機及平板電腦　警查天眼一日破案拘1男起回贓物

大埔舊墟直街一間餐廳於6月25日遭人爆竊，損失一部手機和一部平板電腦。警方翻查大量閉路電視及情報分析，成功在24小時內鎖定疑犯，於昨日（27日）在大埔區內拘捕一名涉案46歲本地男子，並起回所有失物。



警方起回所有失物。（蔡正邦攝）

大埔警區刑事調查署理總督察石家輝交代案情指，警方於6月26日晚接獲報案，指大埔舊墟直街一間餐廳被爆竊，人員到場點算後，發現一部工作手機和平板電腦被盜。案件交由大埔警區刑事調查隊第六隊調查，人員翻查大量閉路電視片段，包括透過「銳眼計劃」安裝的閉路電視，配合情報分析，最終在24小時內鎖定疑犯身份。

警方昨日（27日）在大埔區以涉嫌「爆竊」拘捕一名46歲姓石本地男子。行動中，警方成功起回被盜的工作手機及平板電腦，以及檢獲疑犯犯案時的衣著。

被捕人將被控一項「爆竊」罪，案件會於明日（29日）上午在粉嶺裁判法院提堂。

警方呼籲考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視

警方重申，爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處14年監禁。警方呼籲市民切勿以身試法，同時又提醒店主及市民，應做好防盜措施，包括鎖好門窗，盡量避免在處所擺放貴重物品，並考慮安裝防盜系統及高質素閉路電視。如發現可疑人士，請立即通知警方。