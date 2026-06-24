宏福苑︱驚見大廈晚上「亮燈」惹爆竊疑雲　警證工人未關照明系統

大埔宏福苑去年11月發生大火，上半年居民獲安排上樓取回物品，事後繼續交由警方看守。原應空無人一人的大廈，有網民竟在周一（22日）晚上拍得宏福苑有幾棟大廈離奇「亮燈」。加上早前曾有工人在為大廈進行加固工程時在單位內盜竊，引起網民揣測，質疑是否有人企圖爆竊或作其他不法行為。



警方回覆《香港01》查詢指，警方發現於6月22日晚上宏福苑施工工人於下班前未有關上三座樓宇公共地方的臨時照明系統，人員隨即將其關上；相關大廈內並沒有發現可疑人士。



原應空無人一人的大廈，有網民竟在周一（22日）晚上拍得宏福苑有幾棟大廈離奇「亮燈」。（Threads@isellthereforeiam）

有網民竟在周一（22日）晚上拍得宏福苑有幾棟大廈離奇「亮燈」。（Threads@ceciliachunchun）

有網民指於相片拍攝於6月22日晚上10時20分，相片可見大廈亮起一整排燈。（Threads@hajimeminmai_flower）

多名網民拍得宏福苑離奇「著燈」，有網民指相片拍攝於6月22日晚上10時20分，可見大廈亮起一整排燈，指「點解今晚會著左燈？？即是說，是有電？或是維修了？」、又提到「半年來，這裡，是一片黑的。」

鑑於早前曾警方拘捕3名工人涉嫌在為大廈進行加固工程時在單位內盜竊，偷去價值9萬元的物件，有網民擔心「又有小偷」、「要唔係層層著， 又唔係單位著， 保安巡樓都講唔通， 有點詭異」、「呢啲燈喺樓梯果度嘅燈，不過唔知點解樓梯仲有燈」，又擔心是有工人「借宿一宵」。

有網民指：「呢啲燈喺樓梯果度嘅燈，不過唔知點解樓梯仲有燈。」（Threads@hajimeminmai_flower）

警方今日（24日）回覆查詢表示，表示沒有接獲相關報案，人員於6月22日晚上發現宏福苑施工工人於下班前未有關上三座樓宇公共地方的臨時照明系統，人員隨即將其關上。經巡視後，相關大廈內並沒有發現可疑人士，而鎖上的大閘及單位亦未有異樣。警方會繼續每日24小時駐守宏福苑，嚴格執行各項保安措施。