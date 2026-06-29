何文田地盤工傷｜疑暴雨令泥土鬆散釀禍　工會估計未做好風險評估

何文田自由道一個建築地盤今日（29日）發生致命工業意外。一輛挖泥機在吊運鐵通期間意外翻側，鐵通墮下並擊中男工人，釀成一死一傷。香港建造業總工會相信近日連場大雨令地盤泥土鬆散，從而導致挖泥機翻側，估計地盤未做好施工管理及安全風險評估，在惡劣環境下根本不應開工。



男工傷被鐵通壓中，送院證實不治。

香港建造業總工會理事長周思傑到場了解。（翁鈺輝攝）

香港建造業總工會理事長周思傑對意外表示震驚與痛心。他指出，近日接連有工友因工業意外受傷甚至死亡，情況令人惋惜，強調「（事故）唔應該發生」。他指，涉事位置為一個泥土小斜坡，由於本港過去數天連場大雨，相信斜坡泥土變得鬆散，令操作挖泥機時有可能翻側。

周思傑指出，挖泥機雖主要用於挖掘及填泥，但業界有時亦會用其吊運較輕便的物資。然而，不論當時進行何種工序，核心問題在於地盤的施工管理與安全風險評估是否有所缺失。他質疑之前下大雨，加上在泥土斜坡工作，「機手唔應該上去開工，做任何吊運挖泥嘢」

他補充，操作挖泥或進行其他吊運工作均有嚴格的既定指引，機手必須持有專業牌照。同時，指引明確規定在吊運期間，工人必須撤離危險區域，亦嚴禁任何人接近操作中的設備。他呼籲所有工友開工前，務必提高警覺。

工會正積極了解死者的具體工作及事故細節，並正嘗試與總承建商、涉事工友及死者家屬取得聯繫，以提供適切的協助。香港建造業總工會呼籲工友工作前務必進行動態風險評估，確保環境安全，全方位剔除安全隱患，切勿掉以輕心，保護自己的安全。承建商、僱主要做好安全管理，檢視安全程序是否到位，從源頭減少不幸事件發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵現場了解。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦到場了解，她表示，涉及機器的翻側意外不時發生，強調任何機械在斜坡上工作，要進行更多事前風險評估，斜坡下須要鞏固，亦須確保有足夠空間讓機器通過，若機器過於靠近邊緣，翻側風險大增，因此事前規劃不能掉以輕心。

若事故證實牽涉吊運工序，更必須在力學層面進行更嚴格的評估，以防止機器因重心不穩而失去平衡。此外，吊運範圍下方必須清場及嚴密圍封，嚴禁任何工人進入。他指出，不論是訊號員或「埋碼員」，都必須在安全的指定區域內工作。

僱主與僱員若發現工作環境存在安全風險，理應立即停止工作。同時，工會要求僱主及總承建商必須全力做好一切善後工作，並為死傷者家屬提供協助。

工權會又指，近日天氣不穩，雨後泥土容易鬆軟，增加操作挖泥機等重型機械的風險。工權會呼籲，在使用挖泥機等機械前必須多加注意，操作員應於工作前進行檢查，包括仔細查察工作地點，確定地面的堅實程度和工地運料路的狀況；並應視乎情況採取合適措施，如平整、壓實地面，或提供可承受負荷的支撐物等，確保在安全環境下操作機械。

鐵通染有大量血漬。（鄭嘉惠攝）

根據勞工處發布的《安全使用挖土機工作守則》，有關安全措施方面，挖土機停放的位置應是堅實及平坦的地面。如挖土機設有承重腳撐或可伸延的履帶架，則應將承重腳撐或可伸延的履帶架伸出。

此外，《守則》亦列明如需要挖土機在斜坡上工作或行駛，承建商應找出工作地點的傾斜度，並查明製造商手冊建議挖土機工作或行駛的最大傾斜度。在斜坡上行駛時，挖土機應以低速沿着斜坡直線向上或向下行駛，而不應在斜坡上橫向行駛。爲使挖土機在斜坡上工作時保持最大的穩定性，其履帶或輪胎及底架應順着斜坡而非橫跨斜坡擺放。

而爲防挖土機於傾斜度屬可接受範圍的斜坡上操作時滑動，應在下坡方向以墊塊把履帶或輪胎墊穩。爲防挖土機在斜坡上翻倒或翻側，操作員在轉動挖土機的懸臂時，必須格外小心。

涉事挖泥機翻側，橫亘在地盤出入口附近。（鄭嘉惠攝）

今日（29日）上午9時42分，警方接獲報案，指何文田自由道4號一個建築地盤內，一輛挖泥機懷疑翻側，造成2人受傷。救援人員接報趕至，證實一名工人已當場不治，另一名男工人受傷。現場消息指，事發時挖泥機正在吊運鐵通，期間突然翻側，鐵通墮下並擊中男工人。警方正就事故成因展開調查。