網購騙案｜警指首5個月錄近4千宗　演唱會門票佔三成

警方今日（29日）召開記者會公佈最新一輪網上購物騙案數字，今年首5個月共錄得 3,973宗網購騙案，與去年同期相比顯著回落，案件數量錄得兩成八跌幅。當中的網購騙案主要涉及演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具等，其中演唱會門票佔約三成，相信騙徒利用「供不應求」的心態誘騙市民，而受害人群組主要為女性佔近7成，大多為年輕一代。另外，發生騙案的網上平台，首三位分別為 Carousell、Facebook及 Threads。



警方同時亦揭發，有騙徒假扮成賣家，在與市民溝通交易細節的過程中，利用各種不同藉口，例如提供特別折扣、豁免訂金、贈送珍貴明星照片等等，誘使市民在網購平台用自己的帳戶幫他們刊登出售商品的廣告。警方表示，今年下半年將迎來多場演唱會，估計騙徒會趁機進行詐騙，特別呼籲各位主辦單位及藝人透過社交平台多加提醒歌迷。



警方表示，與2025年同期數據比較，今年首五個月的網購騙案顯著回落。案件數量錄得兩成八跌幅。(翁鈺輝攝)

今年首五個月網購騙案回落 錄得兩成八跌幅

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷稱，根據警方最新數字，2026年首5個月共錄得 3,973宗網購騙案，佔同期整體網上騙案的四成（9,807宗），損失金額約為港幣1.4億元。與2025年同期數據比較，今年首五個月的網購騙案顯著回落。案件數量錄得兩成八跌幅（由5,522宗跌至3,973宗），涉案金額亦下跌9%（由1.56億元跌至1.42億元），反映警方持續的執法有效，而公眾防騙意識亦有顯著提升，成功遏止了這類型騙案的升勢。

網購騙案主要涉及演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具，警方相信演唱會門票之所以成為騙徒的主要行騙商品，是因為這些演唱會門票往往數量有限，並且很快便會售罄，騙徒便利用市民對這些演唱會門票供不應求的心態去誘騙他們。(翁鈺輝攝)

網購騙案主要涉及：演唱會門票、電子產品、嬰兒用品及玩具

李俊岷續指，除了整體網購騙案趨勢，警方亦針對這類型罪案進行了一系列分析，協助市民識別高風險陷阱，同時令防騙工作能夠更有效地執行。今年1至5月的網購騙案當中，牽涉的主要商品是演唱會門票，佔所有網購騙案的30.6%（1,214宗），其次是電子產品及嬰兒用品和玩具，分別佔10.8%（429宗）及7.8%（308宗）。

其中演唱會門票及電子產品，與去年相同均佔首兩位。當中牽涉演唱會門票的案件則上升了19.5%（增加198宗）。警方相信演唱會門票之所以成為騙徒的主要行騙商品，是因為這些演唱會門票往往數量有限，並且很快便會售罄，騙徒便利用市民對這些演唱會門票供不應求的心態去誘騙他們。

發生騙案的網上平台分佈方面，首三位平台分別為 Carousell（佔 32.2%）、Facebook（佔 28.7%）及 Threads（佔 15.8%）。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷（中）、總督察梁以德（左）及高級督察張展雄（右）交代案情。(翁鈺輝攝)

受害人群組主要為女性 主要集中在年輕一代

張展雄指，警方發現受害人群組主要為女性，佔68%；年齡方面主要集中在青壯年人士，其中21至30歲群組佔36%，其次31至40歲群組佔33%，兩個群組合共接近七成。警方留意到，受害群體主要集中在年輕一代，這個情況與他們的數碼生活模式息息相關。現今社會趨向電子化，網上購物越來越方便，加上演唱會亦是年輕一代的主要娛樂活動之一。面對限量門票時，買家在搶購商品時往往因為容易心急，而忽略了對賣家背景及交易渠道的查核，而騙徒正正看準了這些因素去詐騙。

騙徒利誘買家用自己的帳戶，代為發佈詐騙貼文。(翁鈺輝攝)

騙徒誘使市民在網購平台用帳戶刊登商品廣告

警方在這次調查中發現，犯罪分子為了減低自己被捕的風險及擴大詐騙網絡，會以一些「誘餌」將部分受害人轉化為幫兇。警方發現有些騙徒起初扮成賣家，在與市民溝通交易細節的過程中，利用各種不同藉口，例如提供特別折扣、豁免訂金、贈送珍貴明星照片等等，誘使市民在網購平台用自己的帳戶幫騙徒刊登出售商品的廣告，並在廣告中留下騙徒的電話號碼。

當有其他市民看到這些廣告並感興趣，從而透過廣告中的電話號碼主動聯絡這些騙徒時，幫助騙徒刊登商品廣告的市民在不知不覺間，已經成為了詐騙集團的棋子。這種手法背後的原因，其實是因為騙徒看準了這班被利用人士的帳戶往往已經使用多年且信譽良好，看來完全不像新開設的空殼帳號，大大減低了買家的戒心。

2026年下半年，本港將迎來多場演唱會（如鄭秀文、BIGBANG、郭富城等），由不同的本地及海外歌手演出。警方預計騙徒將會趁熱潮再次嘗試詐騙。在此，警方特別呼籲各位主辦單位及藝人透過社交平台多加提醒歌迷，小心網上購票騙案。而警方亦會繼續加強防騙工作，全力保障市民的網上消費安全。

警方想藉此機會提醒市民，網上任何要求市民以個人名義協助刊登出售商品的廣告，或借出帳戶進行交易的行為，可能潛藏巨大的法律風險。市民切忌為了獲取一些小恩小惠，令自己跌入騙徒的陷阱。另一方面，「以欺騙手段取得財產」以及「洗黑錢」都是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被分別判處監禁10年及14年。警方將會持續維持網絡世界的治安，市民切勿以身試法。

警方於6月15至6月26日期間展開代號「黑劍」的執法行動，打擊網上購物騙案以及相關洗黑錢罪行，並以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕78人，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元。(翁鈺輝攝)

警方於6月15至26日亦展開代號「黑劍」的執法行動，以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕78人，共牽涉165宗騙案，涉款約500萬元。調查顯示，165宗網購騙案當中，有六成案件（即100宗）是由7名屬於5個獨立組別的本地騙徒干犯。警方相信，這次全港性的大型執法行動，已經成功打擊了一批活躍於本地網購平台的騙徒。

警方提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並盡量選擇當面交收，同時亦應透過官方銷售渠道購買貨品。(翁鈺輝攝)

警方提醒，市民應光顧信譽良好的賣家，並盡量選擇當面交收，同時亦應透過官方銷售渠道購買貨品。另外，在兌換外幣時，應光顧銀行或信譽良好的實體找換店。在出售貨品時，賣家切勿單憑買家提供的入數收據，便輕信付款已經完成。戶口「帳面結餘」的金額更新，並不代表成功過數，只有「可用結餘」的金額才能真正反映實際的入賬情況。

此外，在付款之前，應先搜尋對方的電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料，並留意是否有負評。市民亦切勿點擊不明來歷的連結，或在非官方網站上披露個人帳戶資料。若有任何懷疑，可在「防騙視伏器」輸入收款帳戶、電話號碼、社交媒體帳號等以評估風險，或致電警方「防騙易熱線」18222查詢。