避風塘販毒｜警相鄰遊艇再起獲120公斤可卡因　拘船主累檢2.7億貨

警方毒品調查科上周五（26日）搗破一個以漁船用作毒品流動儲存倉的販毒集團，昨日（28日）召開記者會公佈執法成果。行動中，警方拘捕3人，包括集團主腦及骨幹，並在起獲兩艘遊艇中，發現其中一艇藏有241公斤懷疑磚狀可卡因，估計市值約1.8億元；相連的遊艇則可住人，以便販毒集團監視看守。



警方今日（29日）交代最新進展，指人員鎖定了一艘停泊在早前涉案船隻附近的另一艘長約6米的小型遊艇。警員昨日（28日）登船，在艙內再檢獲120公斤的磚狀可卡因，估計市值9,000萬，並在今日拘捕了該艘船的登記女船主。連同早前檢獲的毒品，警指行動中總共檢獲361公斤懷疑可卡因，總市值約2.7億元。



警方早前搗破一個利用海路走私毒品的販毒集團，揭發集團利用船隻作儲存倉，其後人員再在涉事船隻附近，發現另一艘遊艇同為毒品儲存倉，再檢獲多120公斤磚狀可卡因。連日早前檢獲的毒品，行動中總共檢獲361公斤懷疑可卡因，總市值約2.7億元。（王譯揚攝）

毒品調查科行動組總督察林柏喬稱，在過去數天毒品調查科的情報分析和調查工作從未停止。探員逐一排查了避風塘內的船隻，最終鎖定了一艘停泊在早前涉案船隻附近的另一艘遊艇，懷疑是販毒集團的另一個毒品儲存倉。

林透露，昨晚（28日）毒品調查科聯同水警南分區人員，突擊搜查了該艘6米長的目標小型遊艇。人員在船艙裡面，再檢獲120公斤的磚狀可卡因，並在今日拘捕了該艘船的登記船主。連日早前檢獲的毒品，是次行動中，總共檢獲361公斤懷疑可卡因，總市值約2.7億元。

警方早前搗破一個利用海路走私毒品的販毒集團，揭發集團利用船隻作儲存倉，其後人員再在涉事船隻附近，發現另一艘遊艇同為毒品儲存倉，再檢獲多120公斤磚狀可卡因。連日早前檢獲的毒品，行動中總共檢獲361公斤懷疑可卡因，總市值約2.7億元。（王譯揚攝）

被捕的涉案船主，為一名姓周（45歲）女子，報稱無業，她現正被扣留調查。林柏喬續指，從兩次檢獲的可卡因磚來看，每一磚無論在包裝還是重量上都完全相同，因此警方相信它們屬於同一批次的進口毒品。

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毒品調查科行動組總督察林柏喬交代案情。（王譯揚攝）

警方昨日召開記者會（28日）表示，毒品調查科人員於上周五（26日）採取行動，於香港仔避風塘一艘小型遊艇內檢獲241公斤懷疑磚狀可卡因，估計市值約1.8億元，為警方過去一年錄得最大宗可卡因販毒案。人員以涉嫌「串謀販毒」罪及「販運危險藥物」罪拘捕3人，包括集團主腦及骨幹成員，他們均報稱為無業及漁民。

據了解，兩艘船隻均為遊艇，而集團選擇避風塘販毒，主要原因是高流動性，可以於不同避風塘進行走私、另外利用船隻接貨亦相對方便快捷，同時集團亦認為警方海上巡邏相比陸路亦較弱。警方相信，販毒集團成員均由非常熟悉海路走私的人士組成，而部分人有漁民背景，因此會利用漁民日常作業的路線來掩飾他們的走私活動，並將毒品收藏於避風塘眾多船隻之中，以增加警方調查和偵查的難度。

▼警方搗避風塘遊艇販毒記招▼

警方搗破一個利用海路走私毒品的販毒集團，揭發集團利用漁船作毒品儲存倉，企圖逃避警方偵查。行動中，人員檢獲241公斤懷疑磚狀可卡因，估計市值約1.8億元。（林振華攝）

警方相信涉事集團會利用本港沿海避風塘內的船隻作為毒品儲存倉，待與本地買家接洽後，再將毒品流入香港市場銷售。（警方提供）