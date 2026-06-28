涉用避風塘船隻作儲存倉藏毒　警拘漁民骨幹成員檢$1.8億可卡因

警方搗破一個以漁船用作毒品流動儲存倉的販毒集團，暫時拘捕3人，包括集團主腦及骨幹，部份人報稱為漁民。據了解，警方起獲兩艘遊艇，其中一艇藏有大量毒品；相連的遊艇則可住人，以便販毒集團監視看守。而集團選擇避風塘販毒，主要原因是高流動性，可以於不同避風塘進行走私、另外利用船隻接貨亦相對方便快捷。



警方毒品調查科人員於上周五（26日）採取行動，於香港仔避風塘一艘小型遊艇內檢獲241公斤懷疑磚狀可卡因，估計市值約1.8億元，為警方過去一年錄得最大宗可卡因販毒案。人員以涉嫌「串謀販毒」罪及「販運危險藥物」罪拘捕3人，包括集團主腦及骨幹成員，他們均報稱為無業及漁民。

警方相信，販毒集團成員均由非常熟悉海路走私的人士組成，而部分人有漁民背景，因此會利用漁民日常作業的路線來掩飾他們的走私活動，並將毒品收藏於避風塘眾多船隻之中，以增加警方調查和偵查的難度。

警方搗破一個利用海路走私毒品的販毒集團，揭發集團利用漁船作毒品儲存倉，企圖逃避警方偵查。行動中，人員檢獲241公斤懷疑磚狀可卡因，估計市值約1.8億元。（林振華攝）

毒品調查科行動組總督察林柏喬稱，毒品調查科人員經過大量的情報分析，鎖定一個專門以海路走私毒品入境的販毒集團，該集團近日偷運了大批可卡因來到香港。警方相信涉事集團會利用本港沿海避風塘內的船隻作為毒品儲存倉，待與本地買家接洽後，再將毒品流入香港市場銷售。

警方相信涉事集團會利用本港沿海避風塘內的船隻作為毒品儲存倉，待與本地買家接洽後，再將毒品流入香港市場銷售。（警方提供）

販毒集團利用避風塘船隻作毒品儲存倉 骨幹成員居住相連船隻把風

人員隨即進行針對性的情報分析，並在「銳眼計劃」的閉路電視支援下，成功鎖定一艘停泊於香港仔避風塘內的船隻，相信船隻為收納毒品的臨時儲存倉。警方同時相信有販毒集團的骨幹成員居住在相連的船隻內，負責長期監視和把風。

林柏喬續指，於前日深夜，人員突擊搜查了涉事的兩艘船隻，成功拘捕兩名負責看守倉庫的販毒成員，並在其中一艘長約8米的小型遊艇內，檢獲241公斤懷疑磚狀可卡因。同時人員亦突擊搜查了該販毒集團主腦位於香港仔的住所，檢獲一些與船隻有關的文件，以及大量現金、珠寶首飾、名錶和名貴手袋等，估計價值超過200萬港元，相信都是販毒主腦的販毒得益。

據了解，兩艘船隻均為遊艇，而集團選擇避風塘販毒，主要原因是高流動性，可以於不同避風塘進行走私、另外利用船隻接貨亦相對方便快捷，同時集團亦認為警方海上巡邏相比陸路亦較弱。

案中3名被捕人為2男1女（46至51歲），他們報稱無業及漁民，所有被捕人現正被警方扣留調查，稍後將會被控以一項「串謀販毒」罪及「販運危險藥物」罪。案件將於周一（29日）在東區裁判法院提堂。

販毒集團成員為熟悉海路 以漁民日常作業路線掩飾走私

毒品調查科署理高級警司關駿軒表示，相信這個販毒集團的主腦及其骨幹成員，均由非常熟悉海路走私的人士組合而成。他們與海外毒品供應商有緊密聯繫，並透過海路將毒品偷運來港。關駿軒續稱，部分被捕人士具有漁民背景，因此懂得利用漁民日常作業的路線來掩飾他們的走私活動。

關指出，是次檢獲的這批毒品，原本準備分拆供應予本地毒品市場。他擔心，如此大批的毒品流入社區，後果將不堪設想。強調行動除了成功阻止這批毒品流入本地市場外，亦將這個集團的幕後核心成員連同整個毒品供應鏈連根拔起。

關駿軒坦言，毒販將毒品收藏在避風塘眾多的船隻當中，以為這樣可以增加警方調查和偵查的難度，但其實這只是不切實際。他強調，警方亦希望藉着今次在國際禁毒日進行的反毒行動，警告所有不法之徒，無論利用甚麼新方法、新包裝或新路線將毒品偷運入境，警方都有能力和決心從多方位堵截毒品，避免它們流入本地市場。

無論是海路、陸路還是空路，販毒都是不歸路。警方重申，販運危險藥物是非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。