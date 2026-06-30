九龍城法院小巴車禍｜休班食環署衞生督察慘遭撞斃　親友哀痛認屍

九龍城亞皆老街前日（28日）發生嚴重車禍，造成1死18傷。一輛由旺角往慈雲山的小巴駛至九龍城裁判法院對開時疑失控剷上行人路，43歲姓吳的男途人被撞斃。死者親友一行7人，今日（30日）早上到葵涌殮房辦理認屍手續，其後黯然離去。



死者親友一行約7人到葵涌殮房辦理認屍手續，其後黯然離去。（馬耀文攝）

死者親友一行約7人到葵涌殮房辦理認屍手續，其後黯然離去。（馬耀文攝）

涉事紅Van剷上行人路直撼花槽，車頭盡毀，多個欄杆被撞毀。（資料圖片/林振華攝）

事發於6月28日下午5時48分，一輛小巴駛至亞皆老街九龍城裁判法院對開時，懷疑失控剷上行人路，撞倒兩男1女途人（16至43歲）。其中43歲男途人頭部及身體多處嚴重受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於下午7時23分被證實死亡。食環署時證實，事件中死者為食環署衞生督察，意外發生時正值休班。

車禍中小巴司機頭部及四肢受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。另外16名小巴乘客（9至63歲），分別頭、頸及手腳受傷，均清醒分別被送往廣華醫院及伊利沙伯醫院治理。

該名小巴司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，案件由西九龍總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

據了解，當時涉事小巴沿亞皆老街東行，駛至上址時疑因前方有車輛減速，疑有人收掣不及扭左軚，最終失控剷上行人路釀成車禍。確實細節仍待警方調查。

消防及救護員現場救援情況

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車CAM直擊事發一刻

涉事紅色專綫小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速向左直剷上行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛憾花槽。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

網上瘋傳事發一刻車CAM片段，可見涉事紅色小巴沿亞皆老街直駛，途至九龍城裁判法院對開失事，沒有減速突然剷上左邊行人路，撞及一名撐傘途人後，再猛撼花槽。

事發前一名撐傘途人正在途經九龍城裁判法院前。(fb／車cam L（香港群組）Daniel Suen）

有女學生腳部流血受傷，需由警員在旁攙扶。(林振華攝)

意外中，釀成1死16傷，包括3人重傷，一名44歲男途人疑被撞至重傷昏迷，送院搶救後不治。（林振華攝）

涉事小巴司機懷疑被困浴血受傷。(讀者提供)

消防登上小巴施援。(讀者提供)