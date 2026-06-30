中大動物發現｜漁護署：為幼年赤腹松鼠　送嘉道理農場檢查

昨午（29日）網上流傳一段影片，拍得中文大學內近利樹培堂對開，發現一隻疑似受傷動物倒臥在地上，並不斷發出「吱吱」聲響，及有輕微抖動，狀甚痛苦。其後貼主發文指於中大內發現一隻疑似松鼠的動物：「佢仲識叫同郁，應該點救？」及後，又稱有保安員到場已檢走涉事動物。愛護動物協會及中文大學回覆指，涉事動物為一隻年幼松鼠，沒有明顯受傷，最後由漁護署接走。



漁護署今（30日）回覆《香港01》查詢稱，於昨午留意到網上帖文，指中大校園內發現一懷疑受傷松鼠。署方隨即派員搜索，並於利樹培堂附近地上發現一隻幼年赤腹松鼠，身體無明顯表面傷痕。期後人員將松鼠救起，將其送往嘉道理農場暨植物園作進一步檢查。

今午（29日）網上流傳一段影片，可見中文大學內近利樹培堂對開，發現一隻疑似受傷動物倒臥在地上，並不斷發出「吱吱」聲響，及有輕微抖動，狀甚痛苦奄奄一息。（threads／denn.1028）

早前愛護動物協會向《香港01》表示，相信涉事動物為一隻年幼松鼠。愛協督察接報到場後，獲大學保安部告知，該隻松鼠已由漁農自然護理署接收並帶走。

中大回覆《香港01》查詢時指出，一隻小松鼠今日下午被發現躺在中大利樹培堂外路中，沒有明顯受傷，中大隨即通知愛護動物協會，其後轉交漁護署跟進。

貼主稱於下午3時半在中大內發現一隻疑似初生松鼠。（threads／denn.1028）

片段引起網民關注，其中有人認為是猴子、亦有人認為是松鼠。有網民建議先餵水「畀少少水佢飲」、「你畀水佢飲，趁有聲。」亦有人認為應先找動物機構求助「自己送入嘉道理農場或call愛協代送」、「乜嘢動物都好，揾人救左先！」