毛髮稀疏雪橇犬炎夏綁天台　女狗主辯稱患皮膚病　警列虐畜拉人

葵涌發生懷疑虐畜案。今日（29日）下午4時31分，有熱心市民於社交平台發現，石蔭路61至83號金祿樓的天台上，有一隻狗隻懷疑遭人遺棄。報案人懷疑上址欠缺食水及食物，於是報警求助。警員及愛協督察到場了解，發現該狗隻健康情況欠佳，懷疑有人無提供足夠食水及遮蓋物。經初步調查後，涉案的32歲姓王女狗主涉嫌「殘酷對待動物」被捕，現正被扣查。案件交由葵青刑事調查隊第四隊跟進。



葵涌金祿樓天台上，一隻阿拉斯加雪橇犬被人用繩綁於鐵閘，任其在戶外下曝曬。（FB 走失協尋香港 / Tyrace Tsang 影片截圖）

網上影片可見，炎炎夏日下，有人用繩將一隻雪橇犬綁在戶外天台鐵閘。狗狗身形瘦削且毛髮稀疏，牠不時左顧右盼。現場消息指，涉事狗隻為雄性阿拉斯加雪橇犬，已被帶返室內位置。女狗主無奈稱，狗狗年紀大患有皮膚病需剃毛，經磅重後證實有30多公斤重，認為不算瘦弱，且天台有置放狗籠及狗糧。

警方經調查後認為，該狗並非因皮膚病而被帶到天台曬太陽，而是有人刻意將牠綁在該處排泄。據了解，牠已被困天台一段時間，現交由愛協接走檢查。愛協督察指狗隻偏瘦，初步未發現傷痕。

警員及愛協督察到場了解；女狗主（右）將阿拉斯加雪橇犬帶返室內位置。

愛護動物協會表示，警方及愛協接獲市民報案，指一隻狗隻被人以短繩綁在大廈天台上，現場亦沒有提供遮蓋物。警方及愛協督察其後到場調查。調查期間，一名女性畜養人返回住所，警方最後以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕該名畜養人。警方其後檢取涉案狗隻，並交由愛協督察送往中心，由獸醫作詳細檢查。

涉案狗隻為一隻成年雄性阿拉斯加雪橇犬。初步觀察顯示，狗隻身體狀況偏瘦，並伴有皮膚問題。

愛護動物協會呼籲市民，現時天氣炎熱，主人或畜養人必須為狗隻提供足夠的遮蓋物、清水及適當的休息空間。切勿將狗隻長時間留在戶外或暴曬，以免對其健康構成嚴重威脅。主人或畜養人有責任確保狗隻生活於安全及合適的環境中。

若市民發現鄰舍懷疑有類似情況，應盡快向愛護動物協會或警方舉報，以便有關部門及早介入跟進。

警員及愛協督察到場了解；女狗主（右）將阿拉斯加雪橇犬帶返室內位置。

警員及愛協督察到場向狗主了解事件。（林振華攝）

愛協檢走涉案狗隻檢查。（林振華攝）

警方經調查後，拘捕涉案女狗主。（林振華攝）

警方經調查後，拘捕涉案女狗主。（林振華攝）

愛協督察指涉案狗隻偏瘦。（林振華攝）