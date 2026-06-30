浩明雅苑壞𨋢｜律師：車場免責條款非擋箭牌　倡車主先交費後索償

早前有車主在社交平台發文指，土瓜灣九龍城道浩明雅苑停車場，因汽車升降機摩打故障，導致車場內有約30至40部車被困接近3星期，至今亦未能駛離，但卻一直計算收費。一眾受影響車主亦表示投訴無門，更怒斥停車場「寫明𨋢壞唔包」是霸王條款，只能硬食。在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。



陸偉雄大律師接受《香港01》電話訪問時稱，雖然停車場設有免責條款，但還必須考量其「公平性」。他指現時問題出在升降機，如果是因為日久失修或缺乏保養而導致故障，這就是管理公司的「疏忽責任」，其免責條款不能無限擴張。陸偉雄又建議苦主應先繼續繳費，待事件完結後才向管理公司索償。



升降機旁張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。（馬耀文攝）

免責條款不是「擋箭牌」 法律須考量公平性

陸偉雄大律師稱，如從純粹從表面的法律來看，停車場設有免責條款，表面上確實需要遵從。但現實中，不能如此僵化地只看表面法律，還必須考量其「公平性」：法律不僅僅只看條款表面，還要看該條款是否公平。

他舉例稱，在某些情況下管理公司不負責是「無可厚非」，例如有人在停車場內偷車衝閘、打破車窗偷竊，或者有人惡意破壞車輛等。管理公司若證明這些是無法控制的突發事件，免責條款確實可能生效。但現時問題出在升降機，這屬於管理公司的管理範疇。

陸偉雄續指，除非有證據顯示是有人蓄意破壞升降機，否則如果是因為日久失修或缺乏保養而導致故障，這就是管理公司的「疏忽責任」問題。在這種情況下，免責條款不能「無限擴張伸展」，管理公司不能以此逃避因自身疏忽而造成的責任。因此，不能讓管理公司拿着免責的「擋箭牌」就以為可以置身事外，法律會審視其公平性。

陸偉雄大律師建議事主可向平機會舉報或投訴。（資料圖片）

苦主應先繼續繳費後追討 索償不是「獅子開大口」應先尋替代方案

就有關賠償問題，他就建議有關苦主現階段應該先繼續繳費，日後待事件完結後，若金額低於75,000元，便可入稟小額錢債審裁處追討。陸偉雄又表示，無論時租或月租的車主，管理公司都不應該繼續收取該段時間的租金，因為現時車主不是享用車場服務，而是被困無法駛離。

另外，就有外賣員電單車被困，導致數十天無法工作。就以上此例子，陸偉雄就稱理論是可以向管理公司索償的，但就要注意，法律上索償並不是「獅子開大口」。受害人理應採取合理行動去減少自己的損失。如果車輛被困，就應該尋找替代方案，例如乘搭公共交通工具或租車等去維持生活或工作，而不能無了期地坐在家中等待。

最後，陸偉雄建議管理公司應該三思。如果他們堅持繼續收取租金，當車主將事件帶上法庭時，管理公司將面臨兩筆賠償，第一筆是退還不合理收取的租金；第二筆是車主因無車可用而造成的實際損失，不要單憑一張表面告示就以為沒有法律後果。

在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。 (林振華攝）

早前有車主在社交平台Facebook發文指，九龍城道浩明雅苑的停車場，因為汽車升降機故障，20至30部車被困場內接近三個星期，至今仍未能駛離，但卻一直計算收費。有車主到現場了解，獲工作人員解釋「壞𨋢摩打」，相信短期內無法修復。而涉事管理公司「完全打唔通電話」，令受影響車主投訴無門，被迫滯留在停車場卻被照收費用，斥停車場是霸王條款「寫明𨋢壞唔包」，只能「硬食」。目前正公開召集其他苦主，計劃一同商量如何解決。

車主陳先生表示，升降機由6月10日開始故障停運。他指之前亦試過升降機故障，但「今次真係比較耐」。他曾致電停車場緊急聯絡電話，惟對方沒有確實答覆；他認為停車場應該張貼公告寫明大概需時多久才能修復。據他所知，有外賣員的電單車因未能駛離停車場，導致「十幾日冇開工」。

在相關報道刊登後，記者下午再次到場跟進，發現場內已張貼一張新告示，交代最新進展，指由於升降機摩打損壞需回廠維修，預計將停用直至7月13日。 (林振華攝）

記者今早（30日）到現場了解，發現涉事升降機尚未恢復運作，而旁邊亦張貼公告，列明停車場管理公司毋須負責升降機故障導致的任何損失。停車場職員指，早前摩打損壞經修理後安裝回原位，未幾卻再度故障。今早維修人員已再次將摩打拆走並送往檢查，惟目前無法預計何時能完成修復。

記者亦致電涉事停車場管理公司了解，對方稱升降機因為燒摩打而故障，至今停用20多日。今日將有工程人員前來拆走損壞的摩打，帶回工場維修，但不清楚升降機何時能夠重開。至於問及有否車主要求賠償等問題，職員匆匆掛線。

事件引起網民熱烈討論，有網民同情車主：「超慘喎！」亦有人分享朋友經歷「講真 我朋試過工廠 又係呢啲車場坐𨋢上落 最後揾吊雞吊落黎走 因為呢啲一壞 成世都走唔到」亦有涉事停車場前苦主表示「以前泊呢個場, 部𨋢已經成日壞, 最長嗰次好似成個月, 仲搞笑嘅佢哋都要你繼續交租, 我記得一蚊免租期都冇畀我」。