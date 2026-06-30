FV牌七人車違例左轉｜運輸署：來港粵車須遵守香港道路交通法規

一輛掛「FV」牌的內地白色七人車，上周二（23日）在中環租庇利街與德輔道中交界換線失敗後，無視禁止左轉標誌，強行扭軚轉彎。當時行人路口正亮綠燈，大批行人正在過馬路，情況險象環生。車CAM片段曝光後，引起網民熱議。



運輸署今日（30日）回覆《香港01》查詢時表示，特區政府非常重視道路安全，所有在香港道路行駛的車輛，包括持粵港常規配額往返粵港兩地的粵車，均須遵守香港道路交通法規。執法部門已主動調查有關涉嫌不小心駕駛案件，署方會全力配合調查。警方早前表示，經初步調查及翻查相關片段後，已鎖定涉案車輛及司機身份，目前正循「不小心駕駛」方向作進一步調查。



一輛掛有「FV」牌的內地七人車於中環無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉，而當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但車輛卻繼續硬闖，情況險象環生。（網上影片截圖)

警方亦指，高度關注近日網上流傳的一段片段。影片顯示6月23日中午，一輛私家車駛至中環租庇利街與德輔道中交界的十字路口時，涉嫌無視「不准左轉」的交通標誌強行左轉，並駛入正亮着綠色人像燈號的行人過路處，危及正在橫過馬路的市民。

警方指，港島總區交通部主動介入調查，經初步調查及翻查相關片段後，已於日前鎖定涉案車輛及司機身份，目前正循「不小心駕駛」方向作進一步調查。

警方感謝市民及時舉報並關注道路安全。警方呼籲，任何人如目擊事發經過或持有相關路段片段，請致電3661 1620與港島總區交通部報案室聯絡，以協助警方作進一步調查。

涉事FV七人車一度打右燈欲想換線但不果。（網上影片截圖）

車CAM片段可見拍攝日期為上周二（23日）中午12時，一輛掛有「FV」牌的內地七人車，駛至中環祖庇利街與德輔道中交界時，一度打右燈欲想轉線但不果。換線失敗後，七人車駛至燈位，卻無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉。期間相信是片主響咹提醒該輛FV車，片中傳出多下響咹警告，但七人車無視繼續轉左行駛。

當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但七人車卻繼續硬闖，大批途人需被逼停步，情況險象環生。片段引起網民熱議，有人斥「FV車鐘意點行就點行！」亦有人指「嘩！好危險」。