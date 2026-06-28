車CAM｜FV牌七人車無視交通標誌左轉　綠公仔下硬闖行人過路處

撰文：凌逸德
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近日網上瘋傳一段車CAM片段，可見拍攝日期為上周二（23日）中午12時，一輛掛有「FV」牌的內地七人車，駛至中環祖庇利街與德輔道中交界時，一度打右燈欲想轉線但不果。換線失敗後，七人車駛至燈位，卻無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉。期間相信是片主響咹提醒該輛FV車，片中傳出多下響咹警告，但七人車無視繼續轉左行駛。

當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但七人車卻繼續硬闖，大批途人需被逼停步，情況險象環生。片段引起網民熱議，有人斥「FV車鐘意點行就點行！」亦有人指「嘩！好危險」。

一輛掛有「FV」牌的內地七人車於中環無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉，而當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但車輛卻繼續硬闖，情況險象環生。（網上影片截圖)
涉事FV七人車一度打右燈欲想換線但不果。（網上影片截圖）
一輛掛有「FV」牌的內地七人車於中環無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉，而當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但車輛卻繼續硬闖，情況險象環生。（網上影片截圖)

上周一（22日）網上亦瘋傳一段影片，片段由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。翌日（23日）運輸署回覆《香港01》查詢指，留意到上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。警方則表示，事發在長青隧道往新界方向，涉事私家車於駕駛時使用流動電訊裝置，警方接獲運輸署轉介，案件列作「交通投訴」，交由新界南總區交通部跟進，案件仍在調查中。

▼長青隧道FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機▼

網上瘋傳一段影片，拍得隧道內旁邊一輛銀色私家車司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。(FB／車cam L（香港群組））
有片｜FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機　網民怒斥：馬路核彈FU牌司機手離軚玩手機｜運輸署：或犯不小心駕駛　交執法部門跟進
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