車CAM｜FV牌七人車無視交通標誌左轉　綠公仔下硬闖行人過路處

近日網上瘋傳一段車CAM片段，可見拍攝日期為上周二（23日）中午12時，一輛掛有「FV」牌的內地七人車，駛至中環祖庇利街與德輔道中交界時，一度打右燈欲想轉線但不果。換線失敗後，七人車駛至燈位，卻無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉。期間相信是片主響咹提醒該輛FV車，片中傳出多下響咹警告，但七人車無視繼續轉左行駛。



當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但七人車卻繼續硬闖，大批途人需被逼停步，情況險象環生。片段引起網民熱議，有人斥「FV車鐘意點行就點行！」亦有人指「嘩！好危險」。



一輛掛有「FV」牌的內地七人車於中環無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉，而當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但車輛卻繼續硬闖，情況險象環生。（網上影片截圖)

涉事FV七人車一度打右燈欲想換線但不果。（網上影片截圖）

一輛掛有「FV」牌的內地七人車於中環無視路口禁止左轉交通標誌，直接扭軚左轉，而當時行人過路處正亮起綠燈，斑馬線上擠滿行人，但車輛卻繼續硬闖，情況險象環生。（網上影片截圖)

上周一（22日）網上亦瘋傳一段影片，片段由隧道內一輛行駛左線的車輛拍攝，而右邊中線則有一輛掛上「FU」車牌及內地車牌的銀色私家車，其司機竟在駕駛時期間雙手離軚玩手機，沒有緊握軚盤。翌日（23日）運輸署回覆《香港01》查詢指，留意到上述情況後，已將個案轉交執法部門跟進。警方則表示，事發在長青隧道往新界方向，涉事私家車於駕駛時使用流動電訊裝置，警方接獲運輸署轉介，案件列作「交通投訴」，交由新界南總區交通部跟進，案件仍在調查中。

▼長青隧道FU牌私家車司機駕駛時雙手離軚玩手機▼