合和商場賣限定陀螺　500人排隊　少年苦等18小時：有幾多買幾多

爆旋陀螺近期大熱，復興熱潮吸引不少玩家搶購陀螺，其中陀螺代理商今日（7月1日）在灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時在期間限定店限定發售香港首次出售的陀螺，引來一批陀螺「發燒友」通宵排隊。昨晚（30日）大批玩家早於官方排隊區開放時間排隊，主辦方提早於晚上8時許「截龍」，昨晚有人疑不滿提早「截龍」，情緒激動及鼓噪，驚動警方到場。



代理商萬信有限公司早前在Facebook公布，指籌號只會於當天早上發放，7月1日會派發250個籌號。今早9時許《香港01》記者到合和商場了解，現場約500多人排隊等候。排第5位的14歲少年玩家H先生指，昨午3時許已到場排隊，希望可以購入限量版陀螺，直言「唔辛苦」，雖然主辦方規定每人每款貨品只限購買一件，但H先生笑言希望「有幾多買幾多」。



今早9時許，《香港01》記者到合和商場了解，現場約500多人排隊等候。（馬耀文攝）

排第5位的14歲少年玩家H先生與友人一同排隊，他表示昨日下午3時許已到場排隊，至今已排了約18小時，他憶述「一開始有幾百人入咗嚟（排隊）」，他希望可以購入限量版陀螺，希望「有幾多買幾多」。對於昨晚排隊糾紛他坦言並不清楚，只知是在近門口遠方發生，不知道有沒有人受傷。

排第5位的14歲少年玩家H先生已玩陀螺2個月多，希望「有幾多買幾多」。（馬耀文攝）

現場有大批玩家等待開售。（馬耀文攝）

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陀螺代理商今日（7月1日）在灣仔合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，同時在期間限定店限定發售香港首次出售的陀螺。（馬耀文攝）

6月30日晚排隊情況

綜合《香港01》讀者影片和網上瘋傳的影像，昨晚（6月30日）懷疑有人不滿提早截龍，因而情緒激動及鼓噪，片段拍到多人在上址大排長龍，人龍外有多人聚集商討對策，有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」，亦有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜，但亦有民眾高呼「報警」，最終驚動警方到場調查。

警方昨日表示，晚上9時07分，一名年約10多歲男童，在灣仔合和商場一玩具店排隊購買陀螺，其間有約4至5人插隊，男童因擔心於是報警求助。警員到場調查，發現秩序良好，將案件列作「雜項」跟進。

有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜。（threads/jason_2.1.4）

有網民於晚上8點半表示已經截龍。（threads／jerry_wtszh）

有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」。（讀者影片截圖）

大會指定排隊位置於合和商場4樓指定排隊區， 排隊區開放時間為每晚10時半準時開放，嚴禁過早排隊及滋擾。若於開放時間前出現人群聚集，商場保安有權勸喻離開。

多名網民早於萬信有限公司公布安排通宵排隊等派籌時，留言表達不滿，「下？即係叫個小朋友夜晚10:30pm開始排隊，等你朝早派籌，再3:30pm打比賽，你哋公司有冇諗過呢度幾多個鐘啊？我住大西北，唔好同我講派完籌叫我帶個小朋友返屋企瞓，再搭車出嚟打比賽！玩老豆老母定玩小朋友呀？」、「整個6至12歲嘅比賽，但諗唔到方法比6至12歲嘅朋友買到陀螺」、「網上登記抽籤形式購買最好，排隊只會助長排隊黨」。

萬信有限公司於facebook表示，每晚10時半準時開放排隊。（萬信有限公司facebook）

結果本周二（ 6月30日）現場的排隊安排，再度引發爭議，大批爆旋陀螺愛好者在社交平台直斥代理商安排不妥。

萬信有限公司同日晚上8時許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時截龍。公司指原定晚上10時半才開放排隊區，但合和商場現場已湧入遠超預期的人潮，為公眾安全，商場指示大會在現場必須即時截龍。公司呼籲買家切勿再前往合和商場排隊。現場保安已開始進行人群管制，請在場人士配合。公司並承諾會進行深刻檢討，並重新審視之後的派籌機制。

萬信有限公司同日晚上8時許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時截龍。（萬信有限公司Facebook截圖）

《香港01》昨晚11時許到場了解，發現商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。

現場消息稱，買家可以繼續留在商場內，亦可以離開，但任何人不得進入，商場秩序良好。

商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。（陳永武攝）