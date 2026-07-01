有片｜合和商場買爆旋陀螺爆混亂　買家疑不滿提早截龍包圍職員

本港近月捲起爆旋陀螺熱潮，各區不時湧現玩家排隊搶購陀螺的情況，有代理商今日（7月1日）在灣仔合和商場辦期間限定店，因前一晚（6月30日）提前排隊問題引發巨大爭議，甚至驚動警方到場。



官方本月在合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，在會場限定發售香港首次出售的陀螺，原定要今日（7月1日）早上派籌開售，代理商萬信有限公司前日（6月29日）公布，玩家可提前於昨日（6月30日）晚上10時半到商場排隊，等翌晨正式派籌，並強調嚴禁過早排隊。詎料傍晚6時已有市民抵達，並順利排隊，結果主辦方於晚上8點許「截龍」。



綜合《香港01》讀者影片和網上瘋傳的影像，懷疑有人不滿提早截龍，因而情緒激動及鼓噪，片段拍到多人在上址大排長龍，人龍外有多人聚集商討對策，有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」，亦有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜，但亦有民眾高呼「報警」，最終驚動警方到場調查。



警方表示，今日（30日）晚上9時07分，一名年約10多歲男童，在灣仔合和商場一玩具店排隊購買陀螺，其間有約4至5人插隊，男童因擔心於是報警求助。警員到場調查，發現秩序良好，將案件列作「雜項」跟進。



有多名市民懷疑包圍職員理論，有人舉起雙手，相信勸阻眾人保持冷靜。（threads/jason_2.1.4）

萬信有限公司前日（6月29日）在Facebook專頁公布「爆旋陀螺X G1爭霸戰」於灣仔合和商場期間限定店的現場排隊及派籌安排，指籌號只會於當天早上發放，7月1日將會發放250個籌號，7月2及3日將發放200籌號，7月4至19日的安排將於稍後在專頁日後公佈。

有網民於晚上8點半表示已經截龍。（threads／jerry_wtszh）

大會指定排隊位置於合和商場4樓指定排隊區， 排隊區開放時間為每晚10時半準時開放，嚴禁過早排隊及滋擾。若於開放時間前出現人群聚集，商場保安有權勸喻離開。

多名網民早於萬信有限公司公布安排通宵排隊等派籌時，留言表達不滿，「下？即係叫個小朋友夜晚10:30pm開始排隊，等你朝早派籌，再3:30pm打比賽，你哋公司有冇諗過呢度幾多個鐘啊？我住大西北，唔好同我講派完籌叫我帶個小朋友返屋企瞓，再搭車出嚟打比賽！玩老豆老母定玩小朋友呀？」、「整個6至12歲嘅比賽，但諗唔到方法比6至12歲嘅朋友買到陀螺」、「網上登記抽籤形式購買最好，排隊只會助長排隊黨」。

萬信有限公司於facebook表示，每晚10時半準時開放排隊。（萬信有限公司facebook）

結果本周二（ 6月30日）現場的排隊安排，再度引發爭議，大批爆旋陀螺愛好者在社交平台直斥代理商安排不妥，有人指「打尖行為點樣處理？個個都話係朋友中途插入黎，排排下前面愈嚟愈多人，明明買到變買唔到！」、「隊都截埋，乜嘢叫做2230準時開放？」，亦有網民稱「實名抽籤好過」、「點解唔可以抽選販賣？」

有一名胖漢和「四眼男」激動衝出，指住一個方向，大叫「叫齊啲兄弟」。（讀者影片截圖）

萬信有限公司同日晚上8時許在社交平台發出緊急通知，指基於公眾安全，商場要求大會即時截龍。公司指原定晚上10時半才開放排隊區，但合和商場現場已湧入遠超預期的人潮，為公眾安全，商場指示大會在現場必須即時截龍。

警方到場調查。（threads／j_y_john）

公司呼籲買家切勿再前往合和商場排隊。現場保安已開始進行人群管制，請在場人士配合。公司並承諾會進行深刻檢討，並重新審視之後的派籌機制。

商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。（陳永武攝）

《香港01》昨晚11時許到場了解，發現商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。

現場消息稱，買家可以繼續留在商場內，亦可以離開，但任何人不得進入，商場秩序良好。

商場拉閘，豎立「商場已關」告示，保安員不准任何入進入商場。（陳永武攝）