旺角命案｜警再拘2男　累計4男被捕　分別涉販毒吸毒罪名

旺角發生離奇命案，一名男子送院後死亡。昨日（7月1日）下午2時51分，警方接獲一名35歲何姓男子報案，指其一名45歲陳姓男友人在塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位企圖施襲，隨後懷疑暈倒。救護員接報到場，發現陳男倒卧在上址客廳，頭部和手腳受傷，昏迷被送往廣華醫院接受搶救，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。



警方經初步調查，懷疑男死者吸食毒品後暈倒，並在上址檢獲少量懷疑毒品，以及小量懷疑第一部毒藥。何男涉嫌「販運危險藥物」罪名被捕，另一名同在現場的58歲陳姓男子則涉嫌「吸食危險藥物」被捕。



警方再經調查後，分別在土瓜灣農圃道一個單位及牛頭角樂華南邨展華樓一個單位，拘捕53歲李姓男子及48歲盧姓男子，涉嫌「吸食危險藥物」。他們現正被扣留調查，案件交由旺角警區重案組跟進。



據了解，死者和4名被捕男子是朋友關係，當中何男是涉案單位戶主，5人在涉案單位聚會，其間李男和盧男先行離開，何男戶主和死者發生爭執，死者企圖施襲期間突然昏迷，何男報案。警方到場發現死者在廳中赤裸，沒有由利器造成的傷勢，事後在場檢獲剪刀、懷疑大麻、冰毒、氯胺酮、第一部毒藥迷姦水和壯陽藥，先拘捕在場的何男及陳男，經調查後拘捕李男和盧男。



兩名男子被當場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

兩名男子被當場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

案發於昨日（7月1日）下午2時51分，警方最初接獲報案指，上址有一名男子懷疑被其朋友用剪刀襲擊，陷入昏迷，報案人稱上前制止時同告受傷，並負傷報警。警方正調查是否有人持剪刀施襲、雙方口角內容，以及死者赤裸原因。

旺角塘尾道22號長輝大廈，一名男子昏迷送院搶救惜不治，懷疑案件涉及剪刀。大批警員到場調查。（左朗星攝）