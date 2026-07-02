何文田地盤挖泥機翻側｜男工疑遭硬物擊斃　家屬傷心認屍

本周一（6月29日）何文田發生奪命工業意外，釀成一死一傷，其中41歲陳姓男工人被地盤內翻側挖泥機的硬物擊斃。今日（2日）早上9時許，死者胞姐、姐夫及姨母等親友到葵涌公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷。



據了解，死者身於單親家庭，獨身，與母親同住，同時亦為家庭經濟支柱。其母痛失受子大受打擊，傷心欲絕，今日未有到場認屍。家屬認為地盤安全措施不足，希望相關地盤、公司及發展商關注工友安全問題，杜絕意外發生。



死者胞姊、姐夫及姨母等親友到葵涌公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷。（馬耀文攝）

家屬認為地盤安全措施不足，希望相關地盤、公司及發展商關注工友安全問題，杜絕意外發生。（陳巧恩攝）

死者胞姊、姐夫及姨母等親友到葵涌公眾殮房認屍，眾人離開時神情哀傷。（陳巧恩攝）

發展商恒地早前回覆《香港01》時表示，集團一向重視安全，對今次事件導致一名分判商員工不幸離世及另一人輕傷，深表關注及非常難過，向離世分判商員工家屬致以最深切慰問。

恒地續指，集團十分重視事件，現正與分判商詳細了解事發經過，並會全力配合相關部門調查。集團亦會向離世工友的家屬，提供慰問金及所需支援。家屬今日表示已收到恒地聯絡。

男工被鐵通壓中，送院證實不治。

事發於周一（6月29日）上午9時42分發生工業意外。一輛挖泥機懷疑翻側，造成一死一傷。勞工處指，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查，又稱意外中一部挖掘機於吊運一捆金屬喉管期間翻側，導致一名在附近工作的男工被墮下的喉管擊中；警方則懷疑涉事男工被墮下的硬物擊中。

意外中，一名姓陳（41歲）男雜工人手、頸及頭受傷，由消防救出送院搶救後證實不治，另一名姓謝（29日）男工人，則手腳受傷。

挖泥機翻側。（翁鈺輝攝）