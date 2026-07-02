旺角命案｜死者交友app認識被捕人　疑參加同志派對或涉Chem fun

旺角塘尾道昨日（7月1日）發生命案，一名33歲男子身亡，警方拘捕與案有關的4名男子，事件有更多內情曝光。據了解，各人透過同志交友app 「Grindr」認識，昨日參加同志性交派對期間，疑透過毒品提升性興奮（Chem fun），但卻演變成命案。



案中死者姓陳，33歲，家住青衣。4名被捕人分別姓何35歲、姓陳58歲、姓李53歲及姓盧 48歲。何男涉嫌販毒，另外3人涉及服食或注射危險藥物。

兩名男子被當場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

兩名男子被當場拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。（左朗星攝）

案發於昨日（7月1日）下午2時51分，據了解，各人於塘尾道一單位內參加涉及同志派對，當日警方接獲何男報案，聲稱有人遇襲及有人暈倒；警員到場時發現33歲姓陳死者赤裸暈倒，隨後將他送到廣華醫院搶救，但告不治。

警方到場時單位內只有死者和何男，其後陳男折返接受調查；而單位內極之凌亂，在場檢獲多種毒品，包括氯胺酮（K仔）、冰毒、大麻、威而鋼（偉哥）及液態搖頭丸（G水）。警方經過深入調查，翌日於李男和盧男分別位於土瓜灣農圃道及牛頭角樂華南邨的住所，以服食或注射危險藥物將兩人拘捕。

據了解，死者與4人透過一個男同志的社交軟件「Grindr」認識，他與何男認識比較深，其餘都不相熟。何男獨居，經常於單位舉行多人同志性交派對，並涉及毒品。事發時各人在場舉行性愛派對，惟死者突然情緒激動，攻擊各人；除何男外，另外3人穿回衣服匆匆離開，當時死者仍然清醒，身上沒有致命性創傷或骨折，案件交由旺角警區重案組第二隊負責調查

旺角塘尾道22號長輝大廈，一名男子昏迷送院搶救惜不治，懷疑案件涉及剪刀。大批警員到場調查。（左朗星攝）