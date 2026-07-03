捕鼠又養鼠｜外判滅鼠隊疑養鼠　食環署指嚴重失責　管工被停職

《香港01》較早前報道食環署位於葵涌的外判滅鼠隊，每日收集到活鼠後，有時並非全數即時送往垃圾收集站銷毀，而是運到區內遊樂場的山邊籠內，用物品作遮擋，更切蘋果餵養，公共衛生情況堪憂。食環署昨日（2日）在社交媒體Facebook發帖稱，已經向承辦商發出「嚴重失責通知書」，該管工已被作出即時停職的處分。



食環署稱，署方高度重視事件，並就承辦商是次嚴重違規行為採取果斷跟進措施，包括發出「嚴重失責通知書」、處分違規承辦商員工及加強突擊檢查等。

食環署在Facebook專頁發帖稱，已經向承辦商發出「嚴重失責通知書」，該管工已被作出即時停職的處分。（facebook截圖）

帖文指承辦商員工沒有按既定程序妥善暫存鼠籠，並沒有於捕獲活鼠當天將其運往指定地點以人道方式處置，此舉已經構成嚴重的違約，因此已向承辦商發出「嚴重失責通知書」。

因應今次事件，署方調查所掌握初步及進一步的資料，顯示個別員工因貪圖方便沒有按既定程序將捕獲的活鼠即日運往指定地點，嚴重違反工作守則，該管工已被作出即時停職的處分。

食環署又指相信今次屬個別事件，但亦會加強對暫存鼠籠及處理捕獲活鼠的突擊檢查，以及檢視其他服務承辦商的管理安排，以確保所有規定切實執行。同時食環署已指令承辦商加強員工培訓，確保前線人員清晰知悉合約規定及處理程序，並會跟進前線督導人員的表現及加強管理培訓。

署方強調對任何承辦商違規情況絕不容忍，若違規情況屬實，署方會果斷出手，杜絕違規行為，致力提高為市民提供服務的水平和質素。

一名職員從車上提著一個裝有活鼠的老鼠籠，將其放置於斜坡山邊。（黃學潤攝）

事緣《香港01》近日接獲市民投訴，指食環署外判滅鼠承辦商人員涉嫌捉捕老鼠後不會將所有老鼠上交至垃圾收集站處理，而是將部分老鼠放在籠內，收藏在石籬探奇遊樂場的山邊。該名市民曾聽到老鼠籠內傳出叫聲，懷疑有人「有需要時先交數」。

▼記者連日觀察▼

記者於6月10日至12日進行實地追查，發現每日早上7時許，約8輛外判公司的滅鼠車齊集在石籬探奇遊樂場的咪錶停車場，之後由一名穿著食環署制服的職員交代工作，一小時後各車出發到不同地點工作。

根據記者觀察，其中一輛車主要負責滅鼠工序，出發前職員會將空置的老鼠籠搬上車，先後到光輝圍及北葵涌街市等街道，收集各處老鼠籠，並拍照作實。若籠內有老鼠，便會套入黑色垃圾膠袋。

職員將蘋果、番薯等食物切碎放入籠內。（黃學潤攝）

6月10日（周三）記者在咪錶停車場的山邊斜坡，目測見30多個鐵籠。下午2時45分，該負責滅鼠的車輛返回，一名職員從車上提著一個裝有活鼠的老鼠籠，將其放置於堆滿老鼠籠的山邊斜坡，又將蘋果、番薯等食物切碎放入有活鼠的籠內，儼如飼養寵物，再將剩餘的食物隨手扔到山邊。隨後將老鼠籠入大膠籃內，在上方放置木板、木架等作遮擋。

6月10日觀察情況：



職員將蘋果、番薯等食物切碎放入有活老鼠的籠內。（黃學潤攝）

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6月11日（周四），該滅鼠車下午2時許返回石籬探奇遊樂場咪錶停車場，職員們將空置的老鼠籠逐一擺放在山邊斜坡位置。其後一名職員再次將裝有活鼠的老鼠籠放到前一日山邊同樣位置，然後再用木板、木架等作遮擋。記者走近觀察，發現籠內有至少4隻老鼠，聽到牠們發出「吱吱」聲叫。記者亦留意到，有其他老鼠在籠外四竄「探親」，其後經渠道離開。

6月11日觀察情況：



職員將裝有活鼠的老鼠籠放在山邊斜坡。（黃學潤攝）

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籠內老鼠發出聽到有「吱吱」叫聲。（黃學潤攝）

至6月12日（周五）上午，該滅鼠車到盛芳街收籠，有職員為籠內的老鼠拍照作實，然後交到附近的垃圾收集站，之後如常在街邊將蘋果、番薯等食物切碎放入籠內作誘餌，料下午會放置到食環署指定滅鼠地點。至於石籬探奇遊樂場咪錶停車場山邊斜坡仍有活鼠的蹤影，未被人移走。

6月12日觀察情況：



職員將老鼠交到附近的垃圾收集站。（蔡正邦攝）

事隔兩周，記者6月26日（周五）再到石籬探奇遊樂場附近現場視察，山邊鼠籠內已沒有活鼠蹤影。有職員早上在盛芳街後巷捉到一隻老鼠，隨即便交到興盛路垃圾收集站處理。根據觀察，承辦商人員在兩個周五才將活鼠帶到垃圾收集站銷毁。

6月26日觀察情況：



有職員6月26日在盛芳街後巷捉到一隻老鼠，隨即便交到興盛路垃圾收集站處理。（黃學潤攝）

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滅鼠隊管工否認養老鼠交數 僅「唔記得」帶老鼠往銷毀

以《香港01》記者多日觀察，工人一般在早上7時半集合、8時出車前往收集前一日下午設置的捕鼠籠及老鼠，第一站通常是石蔭路北葵涌街市對面的食肆後巷，第二站是光輝圍食肆後巷，第三站則是盛芳街食肆後巷。石蔭路收集點附近有垃圾收集站，但工人收集到老鼠後一般會帶回滅鼠車上。記者在6月10、11日，見到有工人將收集到的老鼠帶到石籬探奇遊樂場附近的「儲存點」放置；6月12日見到工人在盛芳街捉到一隻老鼠，拍照記錄後帶到約數百米外的興盛路垃圾收集站銷毀，但當時職員無將「儲存點」的老鼠一併帶往銷毀。而記者在6月26日再到「儲存點」觀察，則不見有活鼠，只有老鼠籠。

滅鼠組管工承認捉到老鼠應即日銷毀

記者於6月26日在石籬探奇遊樂場直接向涉事滅鼠隊的管工黃先生了解事件。黃先生坦言，根據指引，若收集到老鼠便「當日要搞掂（銷毀）」，一般會將活鼠放入已加入漂白水的水中溺斃，之後棄置鼠屍；並要拍照上報。殺鼠方法是「我哋上堂，導師教我哋咁樣做嘅」。

《香港01》記者到場向涉事滅鼠隊的管工了解，他承認曾經將老鼠留在該處，但稱只是因工作繁忙，有時忘記把老鼠帶往銷毀。（蔡正邦攝）

鼠籠太多時 會暫存石籬探奇遊樂場山邊

惟他稱現時「唯一就係去興盛路垃圾站將佢浸瓜（溺死老鼠），抌落垃圾袋跟住抌落桶」，指「要搵個垃圾站，有水，有水喉，有盛，我哋先可以浸到老鼠㗎嘛」，故有時在第一個地點收集到老鼠後，會先帶回石籬探奇遊樂場附近暫時放置，再到其他地點收集老鼠，「因為太多籠呀，我一定要擺低，再去第二個點收埋，再返轉頭攞返啲老鼠去做低佢（銷毀老鼠）㗎嘛！」

管工聲稱有時「唔記得」 遺忘暫存老鼠

黃先生承認有曾將老鼠留在石籬探奇遊樂場附近，稱在首個地點收集到老鼠、帶到該處放下後，有時在其他地點無再收集到老鼠，便「唔記得咗」、沒有回到石籬檢查老鼠籠，但「到記得嗰時，即刻攞去興盛路（垃圾站）搞掂佢喇！」他強調只是忘記處理，「有時唔記得咗......我有時賭馬都唔記得中咗邊隻啦」。

他又指即使有遺下老鼠在石籬，也是「擺咗一兩日抌㗎啦」，記者見到放置了兩三日則「叫做耐㗎喇！」。記者問及餵養老鼠或會構成衛生問題、傳播細菌，他則稱：「佢唔死就冇細菌，佢死咗就一定有細菌。」

他並提及食環署和他的公司均沒有提供地方讓工人儲存老鼠籠，石籬探奇遊樂場附近的儲存點只是「我哋自己揀出嚟㗎」。他更向記者展示放置空老鼠籠的位置，指日更及夜更均在該處存放老鼠籠，他作為日更，回收老鼠籠後便要「上返啲籠畀夜更」、「幫夜更落籠」。

解釋人手減少工作繁忙 強調絕不會搞到污糟邋遢

黃受訪時提及，區內以往有20多部滅鼠車，惟現時只得10隊滅鼠隊和10部車；其小隊過往有6人，但現時已減至4人。他形容自己與同事只是因工作繁忙、「好天曬落雨淋」，才有時忘記處理暫存的老鼠，他指自己甚至有時要返通宵替更，強調「我哋一定唔會搞到污糟邋遢嘅、有菌播出嚟嘅」，又稱現時被記者追問，「我又即時搞掂佢（老鼠）㗎喇要！」記者向黃了解期間，他接獲上級來電，亦向對方交代處理老鼠的情況及承認是曾經留下老鼠在山邊。

葵涌有食環署外判滅鼠隊工人，被指在石籬探奇遊樂場附近山邊儲存活老鼠，《香港01》記者到場向涉事滅鼠隊的管工了解期間，他接獲上級來電，亦向對方交代處理老鼠的情況及承認是曾經留下老鼠在街頭。（蔡正邦攝）

管工否認儲鼠為交數滿足KPI

被問到留起活鼠會否有其他用途，例如「交數」或換取獎金，黃先生連聲說「一定唔會」，強調自己與同事是月薪制：「我哋呢度唔養老鼠，養老鼠我無着數嘅，我人工係咁多就係咁多㗎喇，我養嚟做咩啫？你話喇！」並指即使捉到更多老鼠也不會有獎金，否則「我儲多啲㖭呀！」

食環：無就滅鼠量設要求 承辦商員工貪方便暫存空老鼠籠

食環署回覆《香港01》查詢表示，食環署在與承辦商簽訂的合約中，清楚訂明所需防治鼠患工作的服務範圍、工作要求和服務表現標準。承辦商須按合約規定，向食環署提交每日工作計劃，並根據獲批核的工作計劃和指引執行防治鼠患工作，當中包括在適當地方施放毒鼠餌、設置捕鼠籠和填補鼠洞等，但沒有就滅鼠數量設定具體要求。

此外，承辦商須妥善記錄相關工作詳情，包括捕獲活鼠和檢獲死鼠的數目、地點及處理方法，並向食環署提交書面報告和照片紀錄。如捕獲活鼠，承辦商須按既定程序妥善及人道地處置。

該署今年1月至5月，在全港捕獲59,842隻活鼠，其中在葵青區捕獲2,107隻（3.5%）。署方稱接獲《香港01》查詢後，派員到事涉地點調查，發現承辦商前線員工貪一時便利而將部分空置的老鼠籠暫存於該處。根據合約條款，所有設備及工具（包括鼠籠）當處於非使用狀態時必須徹底清洗，並妥善存放在不會造成阻礙或顯得不美觀的地方。該署已向承辦商發出口頭警告並指令其必須嚴格遵守合約規定，妥善存放相關物品，而承辦商亦已即時將物品移走並消毒及清洗相關地方。

食環署人員會透過分析鼠隻活動調查結果、鼠患黑點分布、鼠患投訴和捕獲活鼠及檢獲死鼠的數目等客觀數據，配合實地巡查、突擊檢查和查核工作紀錄等，監察承辦商的工作表現和成效。如發現承辦商有違規、失責行為或沒有按照合約條文提供相關服務，食環署會採取跟進行動，包括發出口頭警告、書面警告及失責通知書並扣減服務月費，有關服務表現紀錄亦會影響投標者日後競投署方的合約。