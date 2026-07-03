愛民邨隔窗摸面｜百葉窗伸手摸熟睡23歲女　25歲男涉企圖非禮被捕

何文田愛民邨一名女住戶，日前在Threads發文，指自己在睡夢中突遭一名疑為樓上鄰居的「醉酒佬」打開舊式百葉窗伸手摸面，驚醒後報警。警方今日（7月2日）回覆查詢時稱，拘捕一名涉案的25歲男子。



警方表示，前日（7月1日）接獲一名女子報案，指在忠孝街一單位被一名男子觸摸臉頰。人員經調查後，昨日（2日）在紅磡區拘捕一名25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。該男子已獲准保釋候查，須於本月上旬向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。

事主的圖片所見，其房間床頭位置裝設有百葉窗，懷疑被人打開窗伸手入內摸面。圖中是事主自行開窗展示窗戶被打開時的狀況。（Threads@betty.sportyyyy）

女事主Betty早前在Threads上大吐苦水，憶述事發時的恐怖經歷。由於家人外遊，事發時她獨自一人在家睡覺。熟睡期間，突然感到有人觸摸其臉頰，驚醒後赫見一名懷疑「醉酒佬」伸手入屋。她向《香港01》稱，當時曾質問對方身份，有人竟大言不慚回答：「你識我嘅、你識我嘅！」便迅速向上層方向逃去。

Betty形容，由驚醒到疑犯逃跑，短短數秒間她的腦海閃過無數恐懼的念頭：「第1秒以為自己撞鬼；第2秒以為自己條仔（男朋友）；第3秒聽佢把聲唔X係識嘅人；第4秒佢已經跑走咗。」事主懷疑該男子是其樓上鄰居，並強調與疑人並不認識。

事主事後用燒烤網封窗，以防再有同類事件發生。（Threads@betty.sportyyyy）

事件在網上曝光後，引起關注。Betty報警求助，其男朋友已購買燒烤網，暫時將窗戶封上，並與房屋署聯絡，研究可否封窗或自資改用新款窗戶。