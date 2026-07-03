跨部門全港反非法勞工　20人被捕包括4僱主

入境事務處於6月26至7月2日，在全港多區展開代號「促進」、「光影」、「曙光」反非法勞工行動，聯同食物環境衞生署和康樂及文化事務署的「驚愕行動」及海關、食環署、康文署與警方的聯合行動，搜查了多個目標地點，包括零售店、餐廳、貨倉及裝修單位等，拘捕16名懷疑黑工及4名僱主。



被捕黑工為6男10女（35至64歲），當中2名女子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）、3名女子涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用黑工的僱主為1男3女（50至66歲），有關僱主的調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處、食環署、康文署、海關、警方跨部門全港反黑工，6月26至7月2日期間合共拘捕20人。（入境處圖片）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。