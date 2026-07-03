屯門官立中學16歲男童　疑遭14歲同窗推跌昏迷　重案組校園搜查

屯門發生學生昏迷事故。今日（周五/3日）下午2時許，警方接獲屯門醫院醫護人員報案，指接收了一名16歲男病人，他抵院時昏迷，立即進行急救；初步不排除事主曾經被人推跌，於是代為報警。初步消息稱，該名少年在屯門官立中學就讀，懷疑較早時於課室內被一名同學推跌，導致昏迷。警方列作「傷人案」交由重案組跟進，未有人被捕。



現場消息稱，受傷少年仍未甦醒，由醫護人員推上病房進行更深入治療。警方現正調查事件，暫未有人被捕。事發後，有多名便衣探員到屯門官立中學校園內搜查，亦有探員用相機拍攝校內位置。

多名便衣警員到屯門官立中學校內調查。(梁偉權攝)

屯門官立中學回覆查詢時稱，就今日下午有學生在校內不適送院一事，校方已知悉並關注跟進。學校在事發後已即時通知家長，並派員到醫院跟進及提供支援。同時，校方已啟動危機處理小組，為校內有需要的師生提供輔導。校方現階段沒有進一步資料補充。

警方就事件回覆《香港01》，指傷者為一名16歲男童。警方於7月3日下午2時52分接獲報案，指該名男子在屯門青山公路青山灣段一中學懷疑暈倒。人員接報到場，經初步調查後，相信一名14歲男童，曾在上址一課室推倒該名16歲男童。案件列「傷人」，交由屯門警區重案組跟進，暫未有人被捕。該名16歲男童受傷昏迷，被送往屯門醫院治理。

多名便衣警員到屯門官立中學校內調查。(梁偉權攝)

多名便衣警員到屯門官立中學校內調查。(梁偉權攝)

警員到達屯門醫院調查。(梁偉權攝)

警員到達屯門醫院調查。(梁偉權攝)