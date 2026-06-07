以為學業壓力致孩子偏頭痛？原來是朱古力與空腹作怪　附紓緩教學

台南一名15歲女學生長期受偏頭痛困擾，家長原以為課業壓力導致，醫師協助建立「頭痛日誌」後發現，巧克力（朱古力）等甜食與長時間空腹是重要誘發因子，經調整飲食等多重治療成功改善。



有些常吃的食物可能就是引爆偏頭痛導火線，每個人「地雷」不同，臨床上常見誘發食物有含酪胺乳酪、紅酒、巧克力、味精，以及部分人工甜味劑或過量咖啡因。

15歲女學生常偏頭痛 ，甜食、空腹是地雷

根據中央社報導，台灣奇美醫院神經內科主任楊浚銘指出，這名女學生經門診確診為青少年偏頭痛，自述發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在學校健康中心，甚至提早被叫回家，逐漸畏懼上學、情緒低落，家長原以為是課業壓力大所導致。

楊浚銘表示，除給予急性期止痛藥與預防性藥物，並透過「頭痛日誌」建立，發現巧克力、起司（芝士）與長時間空腹是導火線；經調整飲食、搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，透過多重治療措施介入，女學生重返正常學習節奏，重新參與社團與朋友互動。

他說，有些常吃的食物可能就是引爆偏頭痛導火線，每個人「地雷」不同，臨床上常見誘發食物有含酪胺乳酪、紅酒、巧克力、味精，以及部分人工甜味劑或過量咖啡因；調整時並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

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空腹、血糖過低恐誘發頭痛

楊浚銘表示，透過建立「頭痛日誌」，確實記錄每次頭痛前24小時內吃下的東西，一旦發現特定食物會規律引發頭痛，就應適度避開；另外，定時定量飲食比避免所有食物更重要，空腹或血糖過低也恐誘發頭痛。

楊浚銘強調，許多偏頭痛病友擔心運動會讓頭痛更嚴重，其實規律且適度運動，是醫學已證實能有效預防偏頭痛重要方式；建議可選擇快走、慢跑、瑜伽等有氧運動，每週進行3至5次、每次約30分鐘，並掌握慢慢增加運動時間與強度為原則。

常見問答QA：什麼是偏頭痛？好發於25-45歲

根據台灣奇美醫院官網衛教資訊網指出，偏頭痛是一種常見的神經血管疾病，在台灣大於15歲成年人估計約有180萬人，女性是男性三倍，好發於25-45歲。當偏頭痛發作時，除了頭痛難以忍受外，並伴隨噁心／嘔吐或怕光／怕吵症狀，嚴重干擾工作及生活品質。世界衛生組織調查，偏頭痛是造成年輕族群失能（disability）的第一名，影響不可謂不大。

常見問答QA：如何診斷偏頭痛？

A.

1、單側

2、脈動性（如同心臟搏動）

3、中至重度疼痛（1-10疼痛指數，得分>6分）

4、運動或走路會加劇



B.

1、噁心或嘔吐

2、怕光及怕吵



C.

沒有其他原因可以解釋這個頭痛。

只要A（至少2項）＋B（至少1項）＋C，頭痛發作≧5次，持續時間介於4~72小時，則可確定診斷為偏頭痛。



常見問答QA：偏頭痛怎麼快速緩解？

根據台灣亞洲大學附屬醫院官網衛教資訊，暫時性的神經症狀一般無特別治療。較輕微的頭痛，可給予止痛劑緩解。服用藥物最好是先兆發生時即立刻服藥，效果較佳。保持周圍環境的安靜舒適，臥床休息時頭部微抬，可使頭痛緩解。或是冰敷或濕敷前額亦可緩解。

此外，頭痛較輕者宜休息，勿過勞，頭痛劇烈者應臥床休息，避免用腦過度。頭痛亦可進行局部按摩以通經活絡，疏通血脈以止痛，可於兩眉之間的印堂穴及眉尾附近的太陽穴或前額處輕輕按壓使充血發紅，可減輕症狀及不適。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：為什麼會常常偏頭痛？醫生曝「2種飲食習慣」是地雷，這些食物超容易誘發】