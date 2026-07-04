清水灣帆船訓練中心兩男女受傷　男傷者被螺旋槳重擊頭面送院昏迷

清水灣坑口永隆路小棕林海灘一間帆船訓練中心，今日（4日）發生恐怖水上活動意外。下午3時05分黃色暴雨警告生效期間，警方接獲報案，指兩名男女受傷，據悉男方當時在潛水，被一艘小艇的螺旋槳擊中；玩風帆的女方則被風帆打傷面。



姓李（27歲）男傷者頭面重創浴血，據悉初時清醒，被送往伊利沙伯醫院後昏迷，送院時可見其頭部及上半部臉頰、眼等位置包滿繃帶、染滿鮮血；當時有潛水員陪同送院；姓霍（32歲）女傷者則面部受輕傷，被送往將軍澳醫院治理。警方事後在案發帆船訓練中心調查，並拘捕一名帆船女教練；現正調查事發原因。

男傷者面部傷勢嚴重，被送往伊利沙伯醫院。（梁偉權攝）

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據了解，小棕林海灘屬公開水域。姓李（27歲）男傷者與友人在上址潛水，據悉當時男傷者在附近有放置水面浮標示警，因天氣惡劣，急忙上岸。適時，一名帶領帆少年帆船班的姓關（44歲）女教練，同時駕船靠岸，在離岸約15米處，船尾發動機的螺旋槳，意外擊中男傷者。女教練涉嫌「危害他人海上安全」被捕，現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組第二隊跟進。

事發岸邊有告示牌，提醒進行潛水或游泳，時應放置水面浮標。 （梁偉權攝）

雖然熱帶風暴美莎克已遠離，但受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；海面有湧浪。

天文台今午2時一度發出黃色暴雨警告，至下午3時15分取消；並發出特別天氣提示，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，保持警惕。康樂及文化事務署亦先後在轄下多個泳灘懸掛紅旗。

男傷者面部傷勢嚴重。（陳浩然攝）