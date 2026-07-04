清水灣螺旋漿傷人意外｜惡劣天氣駕船回航出事　警拘捕帆船女教練

清水灣小棕林海灘一間帆船訓練中心，今日（4日）發生恐怖水上活動意外，一名男疑遭船隻的螺旋槳擊中，面部重創，送院後陷入昏迷；另有一名女子被風帆打傷面。



事發時，黃雨警告生效。消息稱，兩名傷者並不認識，姓霍（32歲）女傷者當時與友人玩風帆、姓李（27歲）男傷者則與友人在上址潛水。因天氣惡劣，眾人急忙上岸；適時，一名帶領帆少年帆船班的姓關（44歲）女教練，同時駕船靠岸，船尾發動機的螺旋槳，意外擊中男傷者。女教練涉嫌「危害他人海上安全」被捕，現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組第二隊跟進。



涉事撞傷人的船隻。（梁偉權攝）

事發在今日（4日）下午3時05分黃色暴雨警告生效期間，警方接獲報案，指清水灣坑口永隆路小棕林海灘，兩名男女受傷，男傷者疑被船隻螺旋槳擊中，面部重創浴血，清醒被送往伊利沙伯醫院後，陷入昏迷；送院時可見其頭部及上半部臉頰、眼等位置包滿繃帶、染滿鮮血；當時有潛水員陪同送院；女傷者則面部受輕傷，被送往將軍澳醫院治理。

據了解，小棕林海灘屬公開水域，當時涉事女教練帶學員乘坐小艇出海，惟遇上惡劣天氣，折返海灘上岸。在離岸約15米、約水深2至3米位置，船尾發動機的螺旋槳擊中男傷者，據悉當時男傷者在附近有放置水面浮標示警。

警方拘捕涉開船的女教練。（梁偉權攝）

雖然熱帶風暴美莎克已遠離，但受與高壓脊相關的東南季候風影響，本港下午離岸及高地吹強風，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴；海面有湧浪。

天文台今午2時一度發出黃色暴雨警告，至下午3時15分取消；並發出特別天氣提示，呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動，保持警惕。康樂及文化事務署亦先後在轄下多個泳灘懸掛紅旗。

男傷者面部傷勢嚴重，被送往伊利沙伯醫院。（梁偉權攝）

男傷者面部傷勢嚴重。（陳浩然攝）