元朗$1.2億可卡因藏3噸重金屬箱疑擋X光　3男風煤切割開箱斷正

警方前日（3日）於元朗公庵路搗破一個毒品儲存倉庫，在兩個金屬容器內一共起獲172公斤懷疑可卡因，市值約為1.28億元，並拘捕正切割容器的3名巴基斯坦籍男子，同時亦檢獲一批工具，包括風煤切割工具、電子磨機、鐵筆、大量螺絲批及錘子等。



警方經調查後，相信販毒集團將毒品收藏在具有相當硬度的金屬容器內，再加裝一些阻擋X光照射的內層，企圖增加執法單位偵查的難度。



行動中，警方一共檢獲172公斤懷疑可卡因，市值約為1.28億元，同時亦檢獲一批工具，包括風煤切割工具、電子磨機、鐵筆、大量螺絲批及錘子等。（林振華攝）

毒品調查科行動組總督察林柏喬稱，前日晚上人員突擊搜查元朗公庵路一個約3000平方呎的鐵皮儲存倉，並發現有3名男子正使用工具，嘗試將兩個金屬容器切割。涉事兩個金屬容器的體積約為1.6米長、1米闊、0.35米高，估計每個重量約為三噸。

其後，人員成功將這兩個金屬容器打開，並在裡面一共搜獲172磚、每磚約重1公斤的可卡因磚，隨即以「販運危險藥物」罪拘捕上述3名男子，同時於現場檢獲一批工具，包括風煤切割工具、電子磨機、鐵筆、大量螺絲批及錘子等。林柏喬續指，是次行動已成功阻截大批毒品流入市面。

3名被捕巴基斯坦籍男子（28至35歲），均持「行街紙」，他們現正被警方扣留調查，稍後時將被暫控「販運危險藥物」罪，並將於周一（6日）在屯門裁判法院提堂。

警方強烈譴責，販毒集團在沒有安全措施的情況下，利用含有壓縮氣體瓶的切割工具進行非法行為。一旦操作不當而發生任何意外，將會對在附近工作或居住的市民造成極大危險，後果不堪設想。

警方亦注意到販毒集團嘗試將毒品儲存倉設於較偏僻、人流車流較少的地方，並將毒品收藏在具有相當硬度的金屬容器內，再加裝一些阻擋X光照射的內層，企圖增加執法單位偵查的難度，藉此逃避法人員的追捕。

警方亦注意到販毒集團嘗試將毒品儲存倉設於較偏僻、人流車流較少的地方，並將毒品收藏在具有相當硬度的金屬容器內，再加裝一些阻擋X光照射的內層。（林振華攝）

警方重申，不論販毒集團嘗試以不同途徑將毒品輸入本港，抑或以不同方式在香港進行分銷活動，警隊以及毒品調查科都會鍥而不捨，絕不手軟，全力打擊任何形式的販毒行為。

警方強烈譴責，販毒集團在沒有安全措施的情況下，利用含有壓縮氣體瓶的切割工具進行非法行為。（警方提供）

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根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。