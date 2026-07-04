香港仔可疑車飆至銅鑼灣天橋　連撞8車包括警車　終就擒搜獲毒品

港島發生可疑車逃走，連撞多車的交通意外。今日（4日）下午4時57分左右，警方在香港仔華富道近瀑布灣，欲截停一輛可疑的白色奧迪（Audi）私家車，惟該車未有停下，加速駛走，沿香港仔隧道等地，一直狂飆至銅鑼灣黃泥涌峽天橋至堅拿道天橋一帶。



據了解，可疑車撞到至少8架車輛，包括一輛的士、一輛貨車、5輛私家車及一輛警車。據了解，事件造成一名的士女乘客受輕傷，她被送往律敦治醫院治理。警方其後成功在天橋上截獲涉案私家車及拘捕男司機，據悉搜獲毒品，他涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」兩罪。

多名警員在堅拿道天橋上戒備。（網上影片截圖）

網上片段可見，當時有多名警員在天橋上，有警員高呼：「停車！停車！」惟涉案白色可疑私家車未有理會，撞開一輛物流貨車後駛走，情況十分緊張。

運輸署宣布，因突發事件，堅拿道天橋（往海底隧道方向）近禮頓道的全線封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如黃泥涌道及摩理臣山道。現時上址交通繁忙。黃泥涌峽天橋（來回方向）近禮頓道的部份行車線封閉。同時，黃泥涌峽天橋(往海底隧道方向)近香港仔隧道管道出口的全線需要暫時封閉。

涉案可疑車男司機，終在天橋上被捕。（網上影片截圖）

警方終在天橋上截停涉案奧迪（AudiZ私家車。（羅日昇攝）

網上片段可見，當時有多名警員在天橋上，有警員高呼：「停車！停車！」惟涉案白色可疑私家車未有理會，撞開一輛物流貨車後駛走，情況十分緊張。

因突發事件，堅拿道天橋（往海底隧道方向）近禮頓道的全線封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如黃泥涌道及摩理臣山道。現時上址交通繁忙。黃泥涌峽天橋（來回方向）近禮頓道的部份行車線封閉。現時上址交通繁忙。