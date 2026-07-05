海關機場拘控泰國抵港日籍男　檢400萬大麻花及98件另類吸煙產品

香港海關於前日（3日）在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。海關人員替一名從泰國曼谷飛抵本港的57歲日本籍男旅客進行清關時，在其寄艙行李內發現約22公斤懷疑大麻花，市值約400萬元；另外亦在其褲袋內發現98件另類吸煙產品，遂把該名男子拘捕。



被捕男子已被控以一項「販運危險藥物」罪及一項「進口另類吸煙產品」罪。案件將於周一（6日）在西九龍裁判法院提堂。



行動中，海關檢獲22公斤懷疑大麻花，市值約400萬元，另外亦在涉案男子褲袋內發現98件另類吸煙產品。（政府新聞處圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

行動中，海關檢獲22公斤懷疑大麻花，市值約400萬元，另外亦在涉案男子褲袋內發現98件另類吸煙產品。（政府新聞處圖片）

海關重申，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁；根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。