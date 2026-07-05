大埔公路奪命車禍｜21歲死者身兼數職養家　夢想擁有自己車房

大埔公路沙田嶺段今午（5日）發生奪命車禍，一輛機動三輪車及一輛電單車於九龍水塘對開相撞，兩名鐵騎俱傷，其中一名姓譚（21歲）男子重創送院證實不治。死者母親向記者透露，其兒子現時為家中經濟支柱，形容他孝順勤奮，為了照顧患病父親，毅然放棄升學，投身社會身兼多職支撐家庭開支：除任職汽車維修學徒外，清晨亦會到街市協助外婆開檔，為增加收入，晚上間中亦會兼職。



她慨嘆，兒子Jason唯一個人嗜好就是汽車，雖然家人曾多番勸喻駕駛電單車十分危險，但他仍然堅持駕駛；死者胞姊就稱今早看到弟弟穿起全套防護裝備，便知道他駕駛電單車給「龍友」拍照，她又指弟弟曾稱想擁有自己車房，詎料今天出門變成一去不返的悲劇，從此天人永隔。



一輛機動三輪車及一輛電單車於大埔公路沙田嶺段、九龍水塘對開相撞，兩名鐵騎俱傷，其中一人重創送院證實不治。（王譯揚攝）

死者母親透露，她與前夫早已離異遷出，今日事發後才回來打點，故兒子與其父親及家姐，3人相依為命。她形容，Jason性格孝順且工作勤奮，為了因頸椎患病而不能工作父親，於18歲那年毅放棄升學，投身社會擔任汽車維修學徒，撐起家庭。她續稱，除了任職學徒外，兒子每天清晨5時都會到中環街市協助外婆「開檔」、另外為了增加收入，有時晚上亦會任職倉務員，她慨嘆稱：「有時夜晚六點幾佢就已經返嚟，即係未食飯就已經返回去就瞓着咗喇。」

被問及有否勸喻兒子不要駕駛電單車，她就指曾有多番勸喻但仍不果「梗有啦，成日都話小心啲揸啦，尤其電單車」她又表示，雖然家中不支持他買電單車，但他仍會自己儲錢買車「佢鍾意玩車、整車，咁所以咪自己搵錢自己去整。」Jason有電單車牌最少兩年，早前駕駛150cc的偉士牌，數月前則換車，購入二手電單車TMAX 500駕駛代步。

姊：弟弟夢想擁有自己車房

死者胞姊就稱，今早看到弟弟穿起全套防護裝備，便知道他是駕駛電單車外出，前往熱門路段讓「龍友」拍攝。她續指，胞弟唯一嗜好就是汽車，電單車、私家車無一不愛，曾說過想擁有自己的車房，為實現夢想，更在寶馬車廠做學徒，吸收經驗，詎料是次出門卻一去不返，從此天人永隔。

面對突如其來的噩耗，患病的父親更痛心疾首，直言若非自己抱病在身，兒子便不用過得如此辛苦。現時雪上加霜的是，現時居住的樓宇仍要供款，而醫療開支和生活開支亦頓失依靠。雖然姊姊已投身社會工作，但只是剛畢業不久，故亦相當吃力。

網上車CAM片段可見，電單車疑過彎時失控翻側，再越線迎頭撞向一輛機動三輪車。（車cam L（香港群組）/ Twei Chen影片截圖）

意外一刻車cam片段曝光，可見機動三輪車沿公路往新界方向行駛，途至前方一處彎位時，相反方向的一輛電單車疑失控翻側，機動三輪車司機見狀立即扭左。惟電單車餘勢未止，越過雙白線，徑直衝向其座騎。兩車迎頭相撞，電單車登時零件四散，鐵騎士卻不知所終；機動三輪車司機則跌在地上，自行緩緩坐起，隨後為座騎熄匙。CAM司機目擊意外驚呼：「嘩！嘩！」

+ 1

案發於今日（5日）下午3時21分，據報一輛機動三輪車沿大埔公路沙田嶺段往沙田方向行駛，惟途至九龍水塘對開一個彎位時，對面線突然有一輛電單車懷疑失控翻側，再越線與機動三輪車近頭相撞。

兩名鐵騎俱傷，其中譚（21歲）電單車司機陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，惟延至3時59分，由醫護人員證實不治；姓黎（40歲）機動三輪車司機則清醒，頸、手及腳傷由救護車送往伊利沙伯醫院治理。