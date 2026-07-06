越南抵港乾貨藏$1700萬海洛英磚　海關監控遞送拘2收貨男

撰文：凌逸德
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海關機場科人員根據風險評估及情報分析，於昨日（5日）早上鎖定一票由越南寄往香港、報稱為乾貨的貨物。惟貨物的X光圖像與報稱物品不相符，且發泡膠箱異常沉重。關員遂剪開14個被乾貨掩蓋的保溫袋，發現內藏包裝袋，檢獲重約30公斤、標明為「雙獅地球標」的海洛英磚，市值約1,700萬港元。

海關毒品調查科接手調查後，發現收貨地址位於深水埗的一間店鋪。同日下午，人員隨即進行監控遞送行動，並拘捕在店內收貨的兩名本地男子（41歲及38歲），他們分別報稱無業及任職餐廳經理。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關檢獲約30公斤、標明為「雙獅地球標」的海洛英磚，市值約1,700萬港元。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉卓麟表示，海關相信販毒集團企圖利用乾貨掩飾，企圖通過X光機的檢查。面對毒販不同的收藏手法，海關一直配備精準與先進的儀器，協助關員高效快速地進行查驗工作。海關會繼續適時調整執法策略，並根據風險管理的原則，重點挑選來自高風險地區的貨物作清關檢查，高效地從源頭打擊毒品流入本港。

販運危險藥物是嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物最高可以被判罰款500萬港元及終身監禁。市民如果發現有異常活動，可以透過24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用的電郵 crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑販毒活動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉卓麟交代案情。（王譯揚攝）
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