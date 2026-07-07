海關搗土瓜灣工廈倉庫拘一男　檢780支私煙及$190萬另類吸煙產品

香港海關人員於昨日（6日）在土瓜灣一座工業大廈搗破一宗私煙及另類吸煙產品儲存倉庫的案件。行動中檢獲共780支未完稅香煙及約90萬件另類吸煙產品，未完稅香煙稅值約2600元，而另類吸煙產品市值約190萬元，一名49歲報稱清潔工人的本地男子被捕。



海關在人員在行動中檢獲共七百八十支未完稅香煙及約九十萬件另類吸煙產品(海關提供圖片）

昨日（6日）傍晚，海關人員在土瓜灣進行反私煙巡邏期間，在一棟工業大廈截查一名可疑男子，並在該名男子正在運送的貨物上搜獲共約3萬件另類吸煙產品。其後，人員押解該名男子到工廈內兩個單位作搜查，再檢獲共780支未完稅香煙及約87萬件另類吸煙產品。

未完稅香煙稅值約二千六百元而另類吸煙產品市值約一百九十萬元(海關提供圖片）

初步調查所得，該名被捕男子負責管理私煙及另類吸煙產品儲存倉庫，是次檢獲的私煙及另類吸煙產品，將會以電話訂購方式供應九龍東一帶。海關相信今次行動已成功打擊一條活躍於該區的私煙及另類吸煙產品供應鏈。海關將會繼續追查私煙及另類吸煙產品來源，不排除有更多人被捕。

自稱清潔工人的被捕人士由兩位海關人員押上車離開工廈(截圖／海關提供影片）

海關會繼續根據風險管理和情報分析，從源頭堵截，並會透過針對儲存和分銷多管齊下策略，致力打擊私煙活動。海關強調，買賣私煙同屬違法。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外根據《吸煙(公眾衞生)條例》，如任何人為售賣目的而管有另類吸煙產品，即屬犯罪，可處第5級罰款及監禁6個月。

市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑私煙活動。