5旅客攜值百萬元私煙抵港　囚6周至10個月　有人利用同行兒童運貨

海關在今年5月至6月期間，分別在香港國際機場及落馬洲支線管制站，截查5名入境旅客，搜出市值共逾110萬元的未完稅香煙和製成煙草。該5名旅客被捕，分別被判監6周至10個月，並遭罰款。當中最老被捕人年屆80歲；亦有30歲女子被揭利用同行兒童的背包偷運私煙抵港。



海關5月15日在機場截查一名抵港33歲內地男子，在其行李搜出136,200支未完稅香煙，估計市值約68.1萬元，應課稅值約45萬元。（海關提供）

今年5月15日，海關在機場截查一名抵港33歲內地男旅客，在其行李內檢獲136,200支未完稅香煙，估計市值約68.1萬元，應課稅值約45萬元。他被捕後，今日（7月6日）在西九龍裁判法院被判處監禁10個月和罰款500元。

海關6月24日在機場截查一名從日本抵港內地男子，在其行李搜出大批未完稅香煙。（海關提供）

至6月24日，關員進行特別執法行動以打擊航空旅客走私香煙，在機場先後拘捕兩名從日本大阪抵港的22歲和28歲內地男旅客，在其行李內，分別檢獲約7.1萬支私煙及16公斤製成煙草，估計市值約42萬元，應課稅值約30萬元。兩名被捕男子前日（7月4日）在西九龍裁判法院同被判處監禁5個月，其中一人亦被罰款1,000元。

海關6月24日在機場截查一名從日本抵港內地男子，在其行李搜出大批未完稅香煙及製成煙草。（海關提供）

另於6月29日，關員在落馬洲支線管制站截查一名80歲抵港本地女旅客，在其背包檢獲381支完稅香煙，估計市值約1,900元，應課稅值約1,200元。該名女旅客隨即被捕，今日在粉嶺裁判法院被判處監禁兩個月和罰款1,200元。

海關6月29日在落馬洲支線管制站，截查一名從抵港80歲本地女子，在其背包檢獲381支完稅香煙，估計市值約1,900元，應課稅值約1,200元。（海關提供）

在6月30日，關員同樣在落馬洲支線管制站，截查一名30歲抵港本地女旅客及其同行兒童，發現該名旅客利用同行兒童攜帶的背包，收藏600支未完稅香煙，估計市值約3,000元，應課稅值約1,980元。該名女子被捕後，今日在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期及罰款1,000元。

海關6月30日在落馬洲支線管制站，截查一名從抵港30歲本地女子及其同行兒童，在該名兒童的背包檢獲600支未完稅香煙，估計市值約3,000元，應課稅值約1,980元。該名女子被捕。（海關提供）

海關歡迎裁決，指監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。海關提醒市民及旅客，根據《應課稅品條例》，任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。