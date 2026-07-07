大埔寨乪工傷｜死者獨處受傷　救護耗1小時始尋獲　子：係失救死

一名64歲男工人，昨日（6日）在大埔寨乪一村屋用角磨機批盪期間，不慎割傷大腿，他自行報警稱不適。警方到場發現是工業意外，傷者大腿有10厘米傷口，大量出血，陷入昏迷，送院後證實不治。死者兒子引述救援人員稱，用了一個多小時才找到傷者位置，他送抵醫院時已經沒有呼吸脈膊。死者兒子認為父親是失救致死，質疑何以父親獨自開工，以致出事後沒有任何援手。



死者姓黃，64歲，從事水泥批盪。《香港01》聯絡到死者兒子黃先生，他直言：「爸爸係失救死嘅，如果有人一齊，（出意外後）可以幫佢急救、幫佢報警、幫手帶路。」警方向他表示，救援人員用了一個多小時才找到傷者在2樓的位置，送抵醫院已經沒有心跳和脈搏。黃先生黯然說：「喺個場流個幾鐘血，個腦都缺氧了。」

黃先生指，父親年青時已經開始做裝修，他不清楚父親現時是自僱形式，還是接單：「三四沙嗰類，既係工人，又係管工。」今次工程有一名負責人，意外後對方亦有在醫院出現，並表示可向家屬提供協助，但雙方究竟是否僱傭關係或是什麼合作形式，可有購買保險等等問題，黃先生並不知道。他強調只想為父親討回公道：「點解有咁嘅安排？中間有冇人為疏忽？」

現場村屋仍然興建中。（蔡正邦攝）

現場的泥土插有香支。（羅敏妍攝）

事發於昨日下午1時半左右，事主獨自在村屋的2樓工作，其間用角磨機時意外割傷右大腿，造成一個約10厘米傷口，傷口大面積出血，他隨即報警求助。惟警方及救護員到場時事主已失去意識，其後被送往那打素醫院搶救，證實不治；警方列工業意外跟進。

現場是一間正在裝修的村屋。（蔡正邦攝）

64歲男工人獨自於寨乪一村屋工作期間，被角磨機割傷大腿，送院後不治。（羅敏妍攝）

有關工程預計須時一年。（蔡正邦攝）