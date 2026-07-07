私煙集團經網購平台發單自提點收貨　海關拘3男檢$105萬貨

海關偵破一宗私煙案，揭發有私煙集團透過知名網上購物平台發單，經平台合作物流公司，將未完稅香煙經陸路運送到香港的自提點，再安排司機到自提點取貨，以化整為零手法減低被捕風險。行動中，海關人員拘捕3名男子（25至61歲），分別是跨境貨車司機和提貨人；並檢獲23.4萬支私煙，巿值約105萬元，應課稅值約77萬元。



海關揭發有私煙集團透過網上購物平台發單，經平台合作物流公司偷運私煙到自提點，再安排司機取貨。行動中檢獲23.4萬支私煙，巿值約105萬元，應課稅值約77萬元。（海關提供）

關員前日（5日）於深圳灣口岸，截查一架報稱載有衣物、耳機、面膜等貨物的入境集運車輛。X光初步檢查顯示部分貨物影像有可疑，關員遂打開檢查，在一批印有變壓器字樣的紙箱中，發現6個密封金屬箱，經海關人員用工具爆破後，合共檢獲4.8萬支未完稅香煙。60歲貨車司機當場被捕。

海關揭發有私煙集團透過網上購物平台發單，經平台合作物流公司偷運私煙到自提點，再安排司機取貨。關員搜查涉案貨車，在車上多個密封金屬箱檢獲私煙。行動中檢獲23.4萬支私煙，巿值約105萬元，應課稅值約77萬元。（海關提供）

據調查所得，該批貨物的最終目的地為洪水橋一自提點。海關稅收罪案調查科人員隨即到場接手調查，並展開監控遞送行動，隨以上物品到達洪水橋自提點附近埋伏。

至昨日（6日）下午，兩名男子駕駛貨車到自提點，提取該批載有未完稅香煙的貨物。海關人員見時機成熟，當場拘捕兩名提貨人，並在他們的貨車車斗內，發現另一批外包裝極為相似的貨物。關員檢查後，在紙箱內再發現一批密封金屬箱，經爆破後檢獲合共18.6萬支未完稅香煙。初步調查顯示，該批貨物亦是經由相同的網購平台及合作伙伴物流公司，送到香港不同自提點。

海關強調，會從不同層面全方位打擊私煙罪行，堵截不同方式渠道的私煙活動；亦會向法庭申請充公用作運載私煙的車輛。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，走私屬嚴重罪行，任何人就《進出口（一般）規例》第60張附屬法例A附表一第二部所指明的任何物品，而違反第一款的規定，即屬犯法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶(crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。