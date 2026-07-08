上環海味店遭淋紅油CCTV｜狂徒5秒內淋油即閃　擔遮男兩度途經

上環甘雨街一間海味店，9個月內屢被淋油破壞，今（8日）日第三次被淋油後，店方報警求助；店主受訪時表示，相信事件與一名欠債的已離職員工有關。店舖閉路電視顯示，案發在今日凌晨約零時30分，匪徒在5秒內將紅油潑向鐵閘，隨即離去；其間一名拿着雨傘、穿短褲波鞋的男子，在匪徒後方經過，約一分鐘後折返並再次經過現場。



上環甘雨街一海味店被淋紅油。身穿長袖連帽上衣的匪徒，手持容器將油漆潑向海味店。（事主提供閉路電視截圖）

閉路電視片段顯示，身穿長袖連帽上衣的匪徒手持容器走近，將油漆潑向海味店大閘後，立即轉身離開，「上鏡」時間不足5秒。

匪徒轉身離開的同時，一名身穿短袖上衣、短褲、深色褲及有「三間」標誌波鞋的男子，手持雨傘路過現場，其容貌被雨傘遮擋；將一分鐘後，同一裝束的人沿反方向再次經過現場。該人兩次途經期間，亦有另一手持縮骨遮的人曾經路過。

上環甘雨街一海味店被淋紅油。身穿長袖連帽上衣的匪徒，手持容器將油漆潑向海味店後，轉身離開時，一名穿「三間」標誌波鞋經過現場。（事主提供閉路電視截圖）

店主今早向《香港01》記者表示，海味店於去年10月首次被淋油；今日則是第三次。他指一名兩年前已經離職的李姓員工，在職期間「秘撈」，以致欠下一公司約30萬元貨款：「嗰時佢幫我哋打工，但係自己做私幫生意，後來佢走咗，無找數畀人，人哋就追我。」店方曾登報澄稱與李男已無關係，惟有關公司仍然將貨款算到海味店頭上，令店主大感無奈。

海味店於兩年前已登報澄清與李某已終止僱傭關係。

警方於今早9時05分接獲甘雨街一海味店的店主報案，指店舖被淋紅油。警員到場發現兩處分別長1.5米和2米、各闊30厘米的油跡，經初步調查後相信案件與收債有關，交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。