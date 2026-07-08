國泰航機遭戰機攔截｜業界：機上多種備援通訊系統　失聯情況罕見

國泰航空CX257班機，上周六（4日）由本港出發飛往英國倫敦期間，疑飛至東歐國家羅馬尼亞領空時一度失去聯絡。北約隨即派出戰機攔截，所幸隨後與客機恢復聯繫，危機得以解除。



有不願透露姓名的業內人士指出，涉事的空中巴士A350-1000，算是國泰航空公司內的最新型號廣體客機，並設有多項備援的通訊系統。因此，在該相當先進的機型與通訊世代，要失聯到機戰升空攔截，情況相當罕見。不過，他指匈牙利當局及國泰的回覆，均沒有指出航機「失聯」的時間多久，故未能詳細分析事件始末。

涉事航班為CX257，由香港飛往倫敦。(圖片來源：Flightradar24.com)

該業內人士指，現時民用航空常見的通訊設備，除了基本的VHF（甚高頻）、HF（高頻）等無線電語音通訊外，亦有如衛星通訊（SatCom），可覆蓋一些以往無線電的盲點；此外，現時亦有一些以文字方式溝通的系統，如Digital Data Link，在語音不清的情況下，可以更加清楚溝通。

此外，每架民航客機均配有應答機（Transponder），可以特定4位號碼辨識每架飛機，同時該4位號碼亦可展示其飛機狀況，如緊急情況下，機師可轉至特定的號碼，以示該客機情況危急、甚至乎被劫機等；當然，如無線電系統故障，亦可調至特定號碼標示，讓空管人員得悉。

他更透露，除了空管人員直接聯絡飛機師外，更可聯絡航空公司。香港國泰城的運作控制中心為24小時，人員可以用衛星通訊，直接聯絡該架飛機的機師、甚至是航機事務長等。他形容，「經歷過馬航MH370事件之後，民航機已經有更完善的通訊系統以及後備系統，真係好難會失聯。」

據悉涉事客機為一架國泰A350-1000型客機。（國泰網頁圖片）

國泰航空回覆查詢時證實，國泰航空7月4日由香港前往倫敦希斯路的CX257航班，航機曾與途經的航空交通管制部門經歷短暫通訊中斷。有關當局按照國際公認處理程序，作出攔截程序安排。航機的通訊其時亦恢復正常，並繼續按原定計劃前往目的地。該航班一直沿用經批准的航道運作，而期間航機或所有機上人員的安全均沒有受到任何影響。機組人員當時立即通報有關事件，而目前有關調查仍在進行中。

匈牙利國防部長Dr. Romulusz Ruszin-Szendi，於上周六（7月4日）晚上在其社交媒體發布一張匈牙利空軍的獅鷲戰機相片，並附以一串帖文。內容為當地時間當日下午1時42分，一架由香港飛往倫敦的中國籍A350型客機，在飛經羅馬尼亞領空時，未能與當地民航空管部門建立聯繫。

北約「快速反應警報（攔截）」（QRA(I)）待命戰機編隊發布警報，匈牙利待命戰機於下午1時51分起飛，並在匈牙利邊境空域，向該中國籍客機發出了目視警告；隨後，該客機與空管部門建立了聯繫。任務圓滿結束，待命戰機返回了位於凱吉凱梅特（Kecskemét）的基地。防長同時「向這些守護者致以謝意！」