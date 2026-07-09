黑幫收數集團涉以最高$2000利誘中學生淋紅油　警拘9人最細12歲

警方於7月7日至8日期間展開行動打擊非法收債活動，共偵破6宗案件，以「刑事毁壞」及「串謀刑事毀壞」等罪，拘捕9人，其中包括8名未成年男女。根據調查顯示，涉案收債集團具有三合會背景，主要透過社交媒體及不同的通訊軟件，以每宗案件800至2,000不等報酬，引誘青少年進行非法收債活動。被招攬青少年會購買紅油，並前往指定地點淋潑紅油或進行破壞。



據了解，被捕未成年男女，有人作為「行動組」成員到單位淋潑紅油，亦有人為操控人員主要負責「派單」，他們主要為中學同學或在球場上認識。

警方打擊非法收債活動，共偵破6宗案件，拘捕9人，其中包括8名未成年男女。行動中，人員檢獲紅油及被捕人懷疑犯案時所穿的衣物等。（林振華攝）

油尖警區反三合會行動組第一隊主管督察鄧耀發表示，今年5月底至6月中，警方在短時間內接獲四宗報案，指尖沙咀及油麻地有兩個住宅單位以及兩個商業單位，因欠債問題被人淋潑紅油。油尖警區刑事部高度重視案件，隨即展開深入調查及情報分析，包括翻查警方在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，迅速鎖定一批疑犯的身份。

經調查後發現，該批疑犯亦涉及另外兩宗於今年6月發生在天水圍及觀塘的住宅單位淋紅油案件。鄧耀發續指，這批「行動組」分別為3名女童及3名男童（12至16歲）。人員隨即於7月7日至8日，展開拘捕行動，在全港多區以涉嫌「刑事毀壞」罪名將上述6名未成年男女童拘捕。行動中，人員亦檢獲紅油及被捕人懷疑犯案時所穿的衣物等。

警方打擊非法收債活動，共偵破6宗案件，拘捕9人，其中包括8名未成年男女。行動中，人員檢獲紅油及被捕人懷疑犯案時所穿的衣物等。（林振華攝）

警方作繼續跟進調查後，再鎖定多3名操控人員的身份，並以「串謀刑事毀壞」罪名將他們拘捕。他們分別為一名15歲男童、一名14歲女童，以及一名24歲本地男子。警方相信他們隸屬於同一個具有黑社會背景的收債集團，負責招攬及指派其他青少年犯罪。

該集團透過社交媒體及不同的通訊軟件，以每宗案件港幣 $800 至 $2,000 不等的報酬，引誘青少年進行非法收債活動。青少年被招攬後會獲得指示，包括購買紅油，並前往指定地點淋潑紅油或進行破壞。

鄧耀發表示，上述8名未成年的被捕人士報稱為中學生，部分已經輟學；而該名24歲的被捕本地男子，則報稱為健身教練。目前所有被捕人士已獲准保釋候查，須於八月中旬向警方報到。

油尖警區情報組主管高級督察韋榮傑表示，警方相信，不法分子利用青少年的其中一個原因，是因為他們進入一些工廈或場所時，較不容易引起懷疑。因此，我們呼籲大廈保安人員要時刻提高警覺，若看見可疑或陌生人進入大廈，不論其年齡大小，都可以多加詢問並登記訪客資料，做好把關的角色。警方同時鼓勵物業管理公司於大廈出入口安裝閉路電視，藉此加強對罪案的預防及偵查工作。

警方一直關注青少年被利用干犯刑事罪行的情況，並留意到不法分子利用青少年入世未深，向他們宣揚「未成年不會被捕」、「即使被捕也不會有事」等錯誤信息。加上社交媒體及通訊軟件普及，不法分子更容易利用網絡世界作宣傳，以金錢利誘青少年進行非法收債等違法活動。警方會繼續積極向青少年宣揚防罪及滅罪訊息，並透過情報主導執法，嚴厲打擊利用青少年犯罪的不法分子，絕不姑息。

另外，暑假臨近，警方提醒父母及老師亦要多加關注子女及學生的動向，教導他們正確的價值觀。同時提醒青少年在選擇兼職或暑期工時務必格外留神，學會辨識可疑的招攬，認清工作內容和細節是否合法，切勿為了賺取一千幾百元的「快錢」而以身試法，自毀前程。如發現有可疑情況，應立即通知警方。

警方重申，刑事毀壞屬嚴重罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。