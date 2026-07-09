華富邨命案｜小巴上打到落地　死者被叉頸約兩分鐘　疑兇折返被捕

香港仔華富邨周二（7日）晚發生命案，兩名女子爭執打鬥，其中53歲女子被50歲女子壓在地上，跪其腹部及叉頸襲擊，送院搶救後不治。警方交代案情時指，兩人在小巴上開始爭執打鬥，打到落行人路；其間死者被疑犯用雙腳跪住腹部及雙手叉頸約2至3分鐘，致不省人事。疑犯曾經離開現場，其後折返「睇一睇情況」，被在場的衝鋒隊拘捕。警方指，案發時有小巴乘客及不同途人目擊，但不幸沒有人阻止二人的打鬥。



西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑講述案情。（翁鈺輝攝）

警方西區警區助理指揮官（刑事）警司許康傑講述案情稱，53歲死者及50歲疑犯均持有本港身份證。事發時兩人坐小巴前往華富邨，其間她們同時間落車，死者踩到疑犯，疑犯還擊踩死者。二人由車上扭打至地面約數分鐘，期間疑犯一度用雙腳跪在死者的肚，並用雙手叉頸襲擊2至3分鐘。死者昏迷後，疑犯離開現場。

警方於7月7日晚上10時30分接報現場發生打鬥案，警員於10時33分抵達現場，發現53歲死者倒卧在小巴站附近行人路，頸上有明顯瘀痕，手及面部亦有明顯抓痕，警員即場為其急救，隨後召救護車到場送傷者送往瑪麗醫院治理，惟至晚上11時22分證實不治。

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同一時間警方在現場兜截，並於晚上10時42分，即到場後約9分鐘，疑犯折返現場，據稱是想「睇一睇情況」，隨即被在場的衝鋒隊拘捕。警誡下她承認與死者曾經打鬥。

許康傑解釋，現時警方掌握的證據，顯示疑犯因非法襲擊導致死者死亡，表面證供已構成謀殺罪，所以警方稍後將落案暫控一項謀殺，疑犯明日（10日）在東區裁判法院應訊。許康傑續指，警方會再向律政司索取進一步意見及死因報告，不排除日後會改控其他罪名。

許康傑續稱，案發時有小巴乘客及不同途人目擊，但不幸沒有人阻止二人的打鬥。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 6658或3660 6659與調查人員聯絡。

兩女乘客在香港仔中心乘小巴前往華富邨。（黃偉民攝）