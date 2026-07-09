屯門信義會山景護理院100歲院友捱打　護理員指被非禮　雙雙被捕

屯門基督教香港信義會山景長者護理院，爆出一宗懷疑護理員襲擊長者事件。據了解，一名在院內居住的100歲人瑞男長者，今年6月初在院內，懷疑遭一名初入職的女護理員打傷；有人則指遭對方非禮，出於自衛。警方接報介入調查，將案件列作「普通襲擊」及「非禮」，拘捕該名100歲男院友及54歲女護理員。



基督教香港信義會山景長者護理院鄧院長回覆《香港01》時證實，院內曾發生懷疑院友被虐待事件；涉事護理員已被解僱。院方已按程序，向社會福利署及相關機構匯報事件，以及按既定程序處理及跟進。《香港01》正就事件向社會福利署查詢。



涉事的基督教香港信義會山景長者護理院。(社署網站圖片)

據悉，該名100歲男院友行動不便，在上址居住。案發於今年6月8日，他被發現面部有瘀傷，經初步了解後，懷疑被一名入職約一星期的女護理員用拖鞋打傷；而該名女護理員，則指控被老翁非禮，打人乃出於正當防護。院方至同月17日到警署報案，據悉老翁被捕獲釋後，到醫院治療及驗傷。

警方回覆《香港01》查詢指，6月17日接獲報案，指一名女護理員於6月8日，在一院舍懷疑被一名男子非禮，該名女護理員亦懷疑襲擊該名男子。人員經調查後，拘捕涉案100歲男子涉嫌「非禮」；該名54歲女子則涉嫌「普通襲擊」被捕。兩人已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。案件交由屯門警區刑事調查隊第七隊繼續跟進。