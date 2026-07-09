愛民邨隔窗摸面｜房署：涉事單位百葉窗損毀未能鎖緊　已即時更換

何文田愛民邨一名女住戶，於7月1日指自己在睡夢中，突遭一名疑為樓上鄰居的「醉酒佬」打開舊式百葉窗伸手摸面，驚醒後報警。警方翌日回覆稱，已拘捕一名涉案的25歲男子，涉嫌「企圖非禮」。



《香港01》就事件向房屋署查詢。房屋署回覆指，公屋單位面向走廊的百葉窗，在正常鎖緊的情況下，無法從外面輕易打開。而房屋署人員於2026年7月2日，已主動與有關住戶聯絡，並於翌日（7月3日） 到涉事單位檢查百葉窗，發現其中一組百葉窗手柄損壞，導致未能鎖緊。工程承辦商已於當日即時完成更換該組百葉窗。

房屋署續指，屋邨辦事處已安排保安員加強巡邏，如發現任何可疑或違法行為，會立即報警處理。

事主事後用燒烤網封窗，以防再有同類事件發生。（Threads@betty.sportyyyy）

此外，女事主曾提及過欲自行更換新款的窗戶。房署亦回應指，公屋租戶如有意自行改裝單位窗戶，須向所屬屋邨辦事處提交申請，例如今次情況，房署如接獲住戶的申請，會盡快作出審批，並提供適切協助。此外，根據記錄，在事件發生前，房署並沒有收到涉事單位住戶，就有關百葉窗損壞或相關事宜的報告。

而另外有關於消防安全條例，因應設合現代要求的防火保障，部份1987年3月1日前落成的樓宇，部份須進行封閉走廊百葉窗工程，以防火警發生時，煙霧會從百葉窗湧入屋內。

房屋署指出，涉事的愛民邨康民樓與邨內其他6座樓宇，屬「外廊式」設計，即單位百葉窗面向的公共走廊為全通風向室外開放的設計，若單位内發生火警，煙霧會從全通風向室外開放的公共走廊消散，不會在走廊積聚，因此不需要進行圍封走廊百葉窗的工程。至於邨內其餘5座，包括昭民樓、頌民樓、建民樓、禮民樓和保民樓，工程預計於2026年第4季分階段展開。

事主的圖片所見，其房間床頭位置裝設有百葉窗，懷疑被人打開窗伸手入內摸面。圖中是事主自行開窗展示窗戶被打開時的狀況。（Threads@betty.sportyyyy）

房署指康民樓屬「外廊式」設計，毋須封窗。(房署圖片)

女事主Betty早前在Threads上大吐苦水，憶述事發時的恐怖經歷。由於家人外遊，事發時她獨自一人在家睡覺。熟睡期間，突然感到有人觸摸其臉頰，驚醒後赫見一名懷疑「醉酒佬」伸手入屋。她向《香港01》稱，當時曾質問對方身份，有人竟大言不慚回答：「你識我嘅、你識我嘅！」便迅速向上層方向逃去。

Betty形容，由驚醒到疑犯逃跑，短短數秒間她的腦海閃過無數恐懼的念頭：「第1秒以為自己撞鬼；第2秒以為自己條仔（男朋友）；第3秒聽佢把聲唔X係識嘅人；第4秒佢已經跑走咗。」事主懷疑該男子是其樓上鄰居，並強調與疑人並不認識。事件在網上曝光後，引起關注。Betty報警求助，其男朋友已購買燒烤網，暫時將窗戶封上，並與房屋署聯絡，研究可否封窗或自資改用新款窗戶。