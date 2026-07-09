假冒電訊商釣魚短訊呃172人涉$200萬　25歲男骨幹詐騙罪成判囚2年

警方於2022年12月至2023年2月，分別接獲172名受害人報案，指於2022年12月至2023年2月期間接獲偽冒電訊集團會員平台的釣魚短訊，並被誘騙點入該超連結及輸入信用卡資料以換取禮品。他們其後發現受騙，遂報案求助，案件總損失約200萬元。



網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查，成功鎖定犯罪集團骨幹成員，於2023年3月16日至2023年3月17日拘捕7男4女，其中一名25歲男子今日（9日）承認一項「詐騙」控罪並被判處監禁兩年。



警方表示，於2022年12月至2023年2月接獲172名受害人報案，指於2022年12月至2023年2月期間接獲偽冒電訊集團會員平台的釣魚短訊（內嵌釣魚網站超連結），內容指受害人的積分到期，誘使受害人點入該超連結及輸入信用卡資料以換取禮品。

網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查，成功鎖定犯罪集團骨幹成員，於2023年3月16日至2023年3月17日拘捕7男4女，其中一名25歲男子今日（9日）承認一項「詐騙」控罪並被判處監禁兩年。(資料圖片)

騙徒套取受害人的信用卡資料，包括卡號及一次性密碼等後，將信用卡資料捆綁到手提電話電子支付錢包內，並到商舖及網上購物，涉案損失金額約200萬元。

警方網絡安全及科技罪案調查科人員經深入調查，成功鎖定犯罪集團骨幹成員，並於2023年3月16日至2023年3月17日拘捕7男4女（16至48歲）。行動中，人員共檢獲5部電腦、14部手提電話及20張電話卡等證物。其後，4名男子分別被控一項或多項「企圖詐騙」、「詐騙」、「盜竊」或「串謀盜竊」等罪名。