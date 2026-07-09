北區醫院擴建地盤天秤意外　吊運石屎模具突翻側墜落地面

北區醫院擴建地盤疑似有吊運物倒塌。《香港01》接獲讀者提供圖片，可見今日（9日）下午約2時46分，地盤內有天秤吊運的物品，懷疑意外墜落地面，壓住下方的建築物料，多名工人駐足圍觀，險象環生，幸無釀傷亡。



北區醫院回覆查詢時表示，院方接獲地盤工程總承建商通知，指下午約2時40分，地盤吊運物件時，一個石屎模具平台突然翻側，事件中無人受傷。初步懷疑，地盤其中天秤的吊運鏈條卡住平台導致意外。總承建商已即時圍封有關範圍及暫停天秤運作；勞工處則指，知悉事件，並已即時派員到現場了解及跟進。



北區醫院擴建地盤吊運物件，一個石屎模具平台突然翻側，事件中無人受傷；初步懷疑，地盤其中天秤的吊運鏈條卡住平台導致意外。（讀者提供圖片）

北區醫院稱，非常關注事件，已即時向總承建商了解及跟進情況，並已責成總承建商徹查事件及提交報告，以及加強安全措施，避免再發生類似意外。院方一直非常重視地盤的工業安全，會以嚴肅態度跟進事件，亦知悉總承建商已向勞工處報告，會督促總承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。

翻查資料，北區醫院擴建計劃的工程共分三個階段進行，即籌備工作、工地平整及地基工程，以及主要工程，其中包括興建一座新急症大樓；翻新、改建和加建現有的醫院大樓；以及進行相關的內部道路工程、外部工程和環境美化工程。籌備工作已在2019年12月開展，而工地平整及地基工程已於2021年7月開展並於2024年12月完成。主要工程合約亦已於2024年9月展開。